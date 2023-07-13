紐時：美官員指中國駭客攻擊國務院和商務部

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不過，紐約時報今天引述美國官員表示，在國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京之前的幾週裡，中國駭客試圖侵入美國國務院和商務部的特定電子郵件帳戶。
一名美國官員表示，在布林肯動身前往北京前，國務院6月16日發現駭客入侵並在當天通知了微軟。
紐時指出，多位官員表示，駭客攻擊是針對個人電子郵件帳戶，而不是之前的大規模數據洩漏。但官員拒絕透露哪些官員成為了駭客的攻擊目標。
一位不願透露姓名的國務院高級官員在討論這一敏感事件時表示，這次駭客攻擊看起來與布林肯重新安排的行程沒有直接關係。也有官員警告，對駭客竊取了哪些材料（如果有的話）的調查仍處於早期階段。
國務院向微軟回報駭客攻擊事件後，微軟發現這些駭客攻擊了大約25個組織，其中包括政府機構。美國網路安全和基礎設施安全局的一名官員表示，其中一些組織位於海外，而受影響的在美國本土的組織數量不超過10個。
美國官員表示，駭客僅針對每個組織中的幾個電子郵件帳戶，而不是進行大範圍的入侵；與2019年和2020年的SolarWinds駭客攻擊事件形成了鮮明對比，當時俄羅斯情報機構利用軟體供應鏈中的漏洞進入數千個電腦網路。
紐時表示，目前美國政府尚未正式將此次入侵歸咎於中國，或許是因為拜登政府正試圖與北京保持談判。但美國官員私下表示，他們認同微軟將這次駭客攻擊歸咎於中國，並表示這次攻擊具有政府支持的複雜攻擊的特徵。
美國官員表示，對這些中國駭客行動的調查正在進行中，這些駭客可能隸屬於中國軍方或間諜部門。
但美國官員淡化了被駭客竊取敏感訊息的說法，堅稱沒有機密電子郵件或雲端系統被入侵。
報導表示，美國國務院經常遭到外國政府的駭客攻擊。2014年和2015年，俄羅斯駭客入侵了國務院、參謀長聯席會議和白宮以及其他重要但非機密的電腦網路。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1120713