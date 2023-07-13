「柯侯配」100%不可能！金溥聰：合作需慢慢尋共識

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至於是否希望國民黨與民眾黨之間對話管道暢通，他說，他不知道黨中央是怎樣，但他很清楚柯侯配100%不可能，若單方面說侯柯配，也是不尊重對方，但有沒有任何方式尋求共識，讓在野黨能一起把民進黨下架。但雙方都有自己立場，如何合作，是慢慢尋求共識。
由於侯友宜民調狀況不佳，國民黨立委鄭麗文開出換侯第一槍，金溥聰則說，國民黨若連支持者都在排斥自己人，就中了對方的計，若不解決，就會持續到全代會以後。「就像青春痘一樣，膿包一定要擠出來」，不擠出來，對獲得勝利是非常大的阻礙。
輔選侯友宜和輔選前總統馬英九，最大的不同是什麼，金溥聰說，最大的差別是現在有內部矛盾，這必須在短時間內弭平歧見。侯友宜也非常有魄力，授權給他「不聽號令，可以處理」。
金溥聰也說，外界稱團隊分歧，他認為都是有心人刻意放消息，製造內部矛盾高。若不把事情講明白，就是繼續把黨推出的人選不當自己人，還在分化造成要換人，仗就打不下去。
對於侯友宜目前的狀況，金溥聰指出，關鍵在於藍軍對侯的支持度不夠，侯雖然不像其他參選人口條靈活能口吐金句，以及國民黨支持者不把侯當成自己人，分你們我們；換侯已經是不可能，還有很多人在鬧，如果有訂聯合報數位版就知道情形，有些人在打什麼算盤，這也是他大動作跳出來說明的原因。
談到侯友宜和鴻海創辦人郭台銘昨天到台東一同出席全國正副議長聯誼會活動，金溥聰指出，兩人見面是正面發展好的開始，郭台銘有足夠智慧，但最後關鍵還是在一念之間。
金溥聰認為，政治人物跟大老闆很多事情要自己想通，外人意見不一定有用，若最後四腳督，就是民進黨主席賴清德穩當選，郭台銘可以成全大局，成為台灣民主史上佳話；或是成為被人拿出來討論的議題，但討論內容不會正面。（編輯：林興盟）1120713