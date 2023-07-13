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台灣福斯汽車攜格上租車推短租服務

▲ 台灣福斯汽車攜格上租車推短租服務
▲ 台灣福斯汽車攜格上租車推短租服務

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台灣福斯汽車矢志打造充滿活力的品牌體驗，看好日漸蓬勃的汽車租賃市場，除了先前與格上訂閱車、SeaLand汽車訂閱合作提供訂閱式租賃，如今更發展短租服務，含日租、週租及月租等，而目前車款已交付超過百輛，給予消費者靈活的用車選擇。

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台灣福斯汽車首波引進The Tiguan 、The T-Roc 和 The Polo，歡迎消費者至高鐵站和機場，全台46個格上租車服務據點，租用所需的 Volkswagen 車款。此外，「福斯人禮遇計畫」至今已屆3年，勇破10萬名會員大關，台灣福斯汽車感謝車主一路相伴，凡金卡及銀卡會員，至格上租車預約 Volkswagen 車款，即可獲優惠專案價，其中，會員取車時出示「福斯人禮遇計畫」會員卡畫面，可再得「專案體驗價」8折之優惠，詳細活動內容與截止日期請參考官方網站，敬請車主把握機會感受便利的租車服務。

Volkswagen持續以純正德制工藝引領車壇，精進移動需求解決方案，不僅成為德系購車首選，同步開拓租賃市場，正式與格上租車推出短租服務，包括The Tiguan、The T-Roc與 The Polo，消費者可依需求租車，賦予旅程更多彈性。此外，台灣福斯汽車聯手格上訂閱車與SeaLand汽車訂閱雙平臺，提供「訂閱式租賃」，消費者可以3個月為一期，每月基本費用加里程費彈性計價，不須負擔保修稅費等額外開支，便能擁有Volkswagen德系工藝。同時，為感謝「福斯人禮遇計畫」會員的支持，短租服務和訂閱式租賃皆有專屬優惠（註），車主可同享新型態的擁車生活。

Volkswagen 全車系搭載IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統和IQ. LIGHT 智慧燈組，帶來完整安全防護系統。其中，小型掀背The Polo 結合科技座艙與全方位安全科技，讓消費者自由穿梭於都市；搖滾跑旅 The T-Roc 以流線型運動化外觀和強勁動力表現，展現跑旅風格，而休旅王者 The Tiguan 可滿足一家人所需的乘坐空間，擁有先進的數位化座艙、直覺的觸控操作系統，加上豐富的載物機能性，蔚為家庭用車首選。敬邀消費者親臨全台服務據點，選擇所適車款，深入感受德藝之作。

車型

租賃價

專案體驗價

週租／月租

安心免責

平日

假日

週租

月租

The T-Roc

NT$3,400

NT$2,680

NT$3,020

NT$15,000

NT$32,000

NT$550/日

The Tiguan

NT$4,000

NT$3,180

NT$3,500

NT$18,000

NT$36,000

NT$600/日

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