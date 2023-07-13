▲ 台灣福斯汽車攜格上租車推短租服務

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Volkswagen持續以純正德制工藝引領車壇，精進移動需求解決方案，不僅成為德系購車首選，同步開拓租賃市場，正式與格上租車推出短租服務，包括The Tiguan、The T-Roc與 The Polo，消費者可依需求租車，賦予旅程更多彈性。此外，台灣福斯汽車聯手格上訂閱車與SeaLand汽車訂閱雙平臺，提供「訂閱式租賃」，消費者可以3個月為一期，每月基本費用加里程費彈性計價，不須負擔保修稅費等額外開支，便能擁有Volkswagen德系工藝。同時，為感謝「福斯人禮遇計畫」會員的支持，短租服務和訂閱式租賃皆有專屬優惠（註），車主可同享新型態的擁車生活。
Volkswagen 全車系搭載IQ. DRIVE 智能駕駛輔助系統和IQ. LIGHT 智慧燈組，帶來完整安全防護系統。其中，小型掀背The Polo 結合科技座艙與全方位安全科技，讓消費者自由穿梭於都市；搖滾跑旅 The T-Roc 以流線型運動化外觀和強勁動力表現，展現跑旅風格，而休旅王者 The Tiguan 可滿足一家人所需的乘坐空間，擁有先進的數位化座艙、直覺的觸控操作系統，加上豐富的載物機能性，蔚為家庭用車首選。敬邀消費者親臨全台服務據點，選擇所適車款，深入感受德藝之作。
車型
租賃價
專案體驗價
週租／月租
安心免責
平日
假日
週租
月租
The T-Roc
NT$3,400
NT$2,680
NT$3,020
NT$15,000
NT$32,000
NT$550/日
The Tiguan
NT$4,000
NT$3,180
NT$3,500
NT$18,000
NT$36,000
NT$600/日