▲ 博世開始量產燃料電池動力模組

博世在各方面皆已準備就緒，並正將汽車領域的經驗應用到氫能經濟中，這不僅是其他公司所無法比擬的，也是市場對博世在製氫領域有龐大需求的主因。2023 年初，博世開始建構使用質子交換膜（proton exchange membranes, PEM）的電解原型機，其是車用燃料電池能量轉換方式的逆向過程。博世計畫在 2023 年秋天推出 1.25 兆瓦的原型機供試驗應用，並有望在 2025 年達成此款原型機的量產。此外，博世也正在積極探索多項氫能應用選擇。例如，固態氧化物燃料電池 （stationary solid-oxide fuel cells）可用於分散式電力與熱能供應。例如，位於德國科隆附近的埃爾克倫茨（Erkelenz）醫院試驗專案中，博世希望可透過這項技術達到 90% 的整體效能。此款小型發電廠最初將以天然氣運轉，在未來可轉換成綠氫來運作。除了燃料電池動力系統之外，博世也將著重氫氣引擎的研發，並正在開發適用於氫能的進氣口噴射系統及直噴系統。該系統對於長途重載的重型商用車而言尤為適用。海恩博士表示：「氫氣引擎不僅可執行柴油引擎的所有功能，並具備『碳中和』的優勢，能協助快速且經濟實惠地達成氫能交通。」在氫氣引擎的研發製造上，博世的主要優勢之一便是已具備 90% 的相關技術。博世預計 2024 年氫氣引擎將上市，截至目前為止，已獲得全球各主要經濟區域的四個生產專案訂單。預估至 2030 年，該產品銷售量將超 10 萬台。在交通移動領域，博世正積極推動氫能經濟的發展。