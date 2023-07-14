總統談性平3法修法！有效打擊加害人、完備被害人權益

我是廣告 請繼續往下閱讀
總統指出，這些事件提醒，即使在性別平等議題做了很多努力，還是要進一步修改當前制度，努力減少這類事件的發生，也要有更健全的機制來保障受害者的權益。
因此，她請行政院長陳建仁帶領行政團隊，規劃性平機制的改革方案。在這一個月內，行政院和各部會召開超過70場會議，並在今天提出修法方案，以受害者保護為中心，修正「性平三法」。
總統指出，政府要強化現行法制，讓性騷防治網絡更有效、更友善、更可以信賴，而此次修法有3個重點，首先是「有效」打擊加害人的裁罰處置，修法特別針對主管、雇主、機關首長，加重處罰；若是雇主利用權勢進行性騷擾，民事、刑事、行政罰都加重。
此外，還明確規範性騷擾的管轄權。總統說，過去在職場上延伸到下班後發生的性騷擾行為，可能會適用不同的規範跟程序；但透過此次修法，將適用的規範一致化，即便是下班後發生的行為，如果是同一人持續性性騷擾，也同樣由「性別平等工作法」加以處罰，並將軍警校院及矯正學校，都納入「性別平等教育法」，把適用範圍再擴大。
其次是完備「友善」被害人權益保障。總統指出，網路媒體不可報導或公開足以識別受害者身分的資訊，避免二次傷害；申訴時效延長，若發生在未成年，成年後3年內都可申訴，若遇到雇主性騷，可在離職後1年、事件發生10年內申訴。
第3個重點是引進民間資源，建立人才庫。總統說，為確保調查的獨立性，若負責人或主管所犯情節重大，可停職或調整職務；引入民間專業人士或團體之第3方，協助調查。為了校園安全，也會建立加害人資料庫，避免有相關行為者進入校園服務。
總統指出，政府透過跨部會進行「性平三法」的法規總檢討，理性、務實且負責任地提出修法方案。行政院已經將草案送到立法院，希望凝聚跨黨派及社會共識，在7月立法院的臨時會審議，也期盼能儘早完成三讀。
總統說，她希望透過此次全面性的修法，可以讓更多人意識到這類行為的嚴重性，並尊重每個人對身體的自主權，讓台灣的社會更友善更安全。（編輯：楊蘭軒）1120713