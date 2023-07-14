▲ Ionex 上半年市佔 16.5% 達成！賞車吃冰＋兒童著色比賽同步開跑催買氣

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積極佈局全台的 Ionex 換電網，合歡山遊客中心站換電站於 6 月 19 日消息公布後，終於確認將於 8 月 1 日正式啟用，結合既有換電站設施，國人出遊熱點的中橫路線中，沿途就有 10 座 Ionex 換電站；日月潭旅遊路線沿途更有 11 座 Ionex 換電站，同樣列為旅遊熱點的阿里山路線沿途也有 3 座 Ionex 換電站。相信對於想要把握暑假出遊的 Ionex 車主或年輕學子們，絕對是最佳的路線選擇。
除了旅遊熱點的佈局，Ionex 也於 7 月 14 日當天宣布全台換電站已達 2,620 站，其中台灣本島就佔了 2,595 座之譜，離島也積極建置，其中金門已有 18 座營運中的換電站，而澎湖除了 1 座換電站營運中以外，更有 10 座正在建置中，而小琉球也有 6 站已開始營運，1 站正在建置中，至於綠島也有 3 座建置中。
Ionex 促銷與店頭活動更是火力全開，先前針對綠牌與白牌以市場最低價購車優惠、同時提供 BMW i4 純電轎跑供抽獎的「大降光臨」活動即將邁入尾聲，尾盤持續開出紅盤，有興趣購車的朋友千萬要把握最後七月底前的最後機會！
於 7 月 13 日至 7 月底開催第二波的「開騎賞車」活動，邀請民眾前來 Ionex 門市賞車，就可享受品嚐哈根達斯冰淇淋，相信可延續首波的高人氣，吃著哈根達斯冰淇淋一邊賞車，絕對是今夏 Ionex 店頭最常見的風景。
Ionex 為讓小朋友充分理解所居住的環境，並瞭解 Ionex 努力打造的多款綠能二輪產品與縝密的換電站佈局，特別舉辦「Ionex 站站最出色」活動，邀請小朋友們前往離家最近的 Ionex 門市索取畫紙，揮動手中的畫筆與發揮無限創意，可獲得乖乖 Ionex 聯名包 2 包，優勝者可獲得優渥獎金，更有機會抽中 i-One Air 都會版綠牌電動機車（市價新台幣 49,800 元）。