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Ionex 上半年市佔 16.5% 達成！賞車吃冰＋兒童著色比賽同步開跑催買氣

▲ Ionex 上半年市佔 16.5% 達成！賞車吃冰＋兒童著色比賽同步開跑催買氣
▲ Ionex 上半年市佔 16.5% 達成！賞車吃冰＋兒童著色比賽同步開跑催買氣

2GameSome - 有車賞

2023 年邁入下半年，也適逢炎熱高溫、學生暑假之際，各大機車廠紛紛繳出期中銷售報告，同時針對此期間家族火力推出促銷活動，期望於下半年有著好的開始。近來銷售表現突飛猛進的 Ionex 光陽電動機車自然沒有缺席，不僅公布於 2023 年上半年達成 16.5% 市佔率，較去年同期提升 11.2% 之多，穩坐台灣電動機車銷售排行榜亞軍外，也宣告推出「開騎賞車」、「Ionex 站站最出色」等店頭活動，達成親子互動之樂以外，相信也能加碼刺激買氣。

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結算 2023 年上半年度，台灣機車市場傳統油車繳出 327,063 輛銷售成績，電動機車則為 36,699 輛，油電佔比為 89.9%：10.1%。Ionex 表現持續成長，背後原因除了多款新機種持續推出以外，波波強勁的促銷功不可沒，且日前更推出油電合一原廠授權店策略，立基 Kymco 優勢經銷體系網絡，拉攏傳統油車店家加入電車佈局，自 6 月 19 日消息公布迄今不到一個月期間以有 100 家原廠授權店報名，目標於今年底達成 200 家規模。

積極佈局全台的 Ionex 換電網，合歡山遊客中心站換電站於 6 月 19 日消息公布後，終於確認將於 8 月 1 日正式啟用，結合既有換電站設施，國人出遊熱點的中橫路線中，沿途就有 10 座 Ionex 換電站；日月潭旅遊路線沿途更有 11 座 Ionex 換電站，同樣列為旅遊熱點的阿里山路線沿途也有 3 座 Ionex 換電站。相信對於想要把握暑假出遊的 Ionex 車主或年輕學子們，絕對是最佳的路線選擇。

除了旅遊熱點的佈局，Ionex 也於 7 月 14 日當天宣布全台換電站已達 2,620 站，其中台灣本島就佔了 2,595 座之譜，離島也積極建置，其中金門已有 18 座營運中的換電站，而澎湖除了 1 座換電站營運中以外，更有 10 座正在建置中，而小琉球也有 6 站已開始營運，1 站正在建置中，至於綠島也有 3 座建置中。

Ionex 促銷與店頭活動更是火力全開，先前針對綠牌與白牌以市場最低價購車優惠、同時提供 BMW i4 純電轎跑供抽獎的「大降光臨」活動即將邁入尾聲，尾盤持續開出紅盤，有興趣購車的朋友千萬要把握最後七月底前的最後機會！

於 7 月 13 日至 7 月底開催第二波的「開騎賞車」活動，邀請民眾前來 Ionex 門市賞車，就可享受品嚐哈根達斯冰淇淋，相信可延續首波的高人氣，吃著哈根達斯冰淇淋一邊賞車，絕對是今夏 Ionex 店頭最常見的風景。

Ionex 為讓小朋友充分理解所居住的環境，並瞭解 Ionex 努力打造的多款綠能二輪產品與縝密的換電站佈局，特別舉辦「Ionex 站站最出色」活動，邀請小朋友們前往離家最近的 Ionex 門市索取畫紙，揮動手中的畫筆與發揮無限創意，可獲得乖乖 Ionex 聯名包 2 包，優勝者可獲得優渥獎金，更有機會抽中 i-One Air 都會版綠牌電動機車（市價新台幣 49,800 元）。

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