大小選擇題，139.9萬元要選Honda Civic e:HEV還是Nissan Altima？

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喜美對於玩家或許多消費者來說是相當熟悉的車款，而這款國民車也在近日正式回歸了，只不過身分改為進口車，並開出139.9萬元的售價，雖然價格已和印象與認知不同，但Civic e:HEV在動力系統、車身剛性、隔音、動態與配備等各方面都有著顯著提升，甚至和當年喜美已不是相同等級。
而就在Civic e:HEV回歸同時日前Nissan也推出小改Altima，你也許會說這與Civic有何關係，這兩車是不同級距車型，確實，但好巧不巧Civic e:HEV與Altima售價剛好都是139.9萬元，除非標的明確，但對於不少以價格為主的消費者會陷入同樣預算到底要買大車還是小車的選擇？
知道你有選擇困難所以幫你進行Civic e:HEV與Altima分析比較。首先在外觀方面Civic e:HEV擁有更成熟洗鍊的樣貌，同時斜背設計更營造出跑房扮相。而小改Altima外觀則針對V-Motion水箱護罩進行調整，更寬大且燻黑格柵造搭配下勾型陣列式LED頭燈，進而帶來中大型房車的氣勢。再來尺碼部分Civic e:HEV 4,550mm×1,800mm×1,415mm、軸距2,735mm為中型房車設定，Altima的4,900mm×1,852mm×1,444mm、軸距2,825mm則是更大一級的中大型房車。
接下來配備部分Civic e:HEV無論座艙格局、質感或是配備陣容都有到位，而Altima雖非新世代車型，但透過升級也展現十足誠意。
| 配備/車型
| Honda Civic e:HEV
| Nissan Altima
| 便利舒適配備
| 10.2吋數位儀表(道路環境虛擬實境顯示)
9吋中控螢幕
無線Apple Carplay/有線Android Auto
無線充電
12支Bose揚聲器
駕駛座8向電調
副駕駛座4向電調
雙前座加熱座椅
方向盤加熱
全景天窗
| 7吋數位儀表
12.3吋中控螢幕
無線Apple Carplay/有線Android Auto
無線充電
9支Bose揚聲器
駕駛座10向電調
副駕駛座4向電調
雙前座加熱座椅
天窗
| 安全科技
| Honda Sensing
ACC主動式車距調節定速巡航
LKAS車道維持輔助
RDM道路偏移抑制
CMBS碰撞緩解煞車
LCDN前車駛離提醒
DAM駕駛注意力監視
雙前座、雙前膝部、雙前側邊、後座側邊、雙側簾幕、前座中央等11具氣囊
| ProPILOT智行安全
ICC智慧型全速域定速控制
LKA車道維持
LDP車道偏移預防
TJP交通壅堵輔助
IEB防追撞緊急煞車
P-IEB行人防追撞緊急煞車
PFCW超視距車輛追撞警示
RCTA後方車側警示
MOD移動物體偵測
BSW盲點警示
RR-AEB後方緊急煞車
DAA駕駛注意力警示
雙前座、雙前膝部、雙前側邊、後座側邊、雙側簾幕等10具氣囊
動力方面Civic e:HEV與Altima兩車皆各有獨到之處，Civic e:HEV搭載的2.0升Atkinson引擎，擁有13.9高壓縮比、41%熱效率，搭配雙電動馬達及PCU電力控制單元，創造出184hp/32.1kgm最大動力輸出，除了動力性能表現不俗外，Civic e:HEV以電為主油為輔的設計及配置ECVT變速系統，更繳出優異的23.7km/L平均油耗。而Altima則是搭載 2.0升VC-Turbo引擎，具有239hp/36.9kgm更強悍的動力表現，搭配X-CVT變速系統則有著13.3km/L平均油耗，雖然油耗不及Civic e:HEV亮眼，但更強大的動力輸出自當給予更暢快的加速反應，。
Civic e:HEV與Altima兩車動力系統、車格大小與配備等都不相同，唯一相同之處就只有價格，至於如何選，如果原本就已大概有想法的，看完比較後應該就會有答案了，而還在猶豫不決就試著想想自身用車需求與喜好，並不是花同樣預算買大車就是划算。