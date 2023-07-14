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大小選擇題，139.9萬元要選Honda Civic e:HEV還是Nissan Altima？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

近日國人熟悉的喜美正式回歸，新世代Civic不僅動力搭載e:HEV系統，同時也改為進口車身分，當然售價也來到139.9萬元。然而日前Nissan推出小改Altima，價格方面也剛剛好為139.9萬元，雖然兩車級距不同，但對於消費者來說花同樣預算到是要選大還是選小？看完本篇你應該就會有答案了。

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喜美對於玩家或許多消費者來說是相當熟悉的車款，而這款國民車也在近日正式回歸了，只不過身分改為進口車，並開出139.9萬元的售價，雖然價格已和印象與認知不同，但Civic e:HEV在動力系統、車身剛性、隔音、動態與配備等各方面都有著顯著提升，甚至和當年喜美已不是相同等級。

而就在Civic e:HEV回歸同時日前Nissan也推出小改Altima，你也許會說這與Civic有何關係，這兩車是不同級距車型，確實，但好巧不巧Civic e:HEV與Altima售價剛好都是139.9萬元，除非標的明確，但對於不少以價格為主的消費者會陷入同樣預算到底要買大車還是小車的選擇？

同樣都139.9萬元，你會買Civic e:HEV還是Altima？
同樣都139.9萬元，你會買Civic e:HEV還是Altima？
知道你有選擇困難所以幫你進行Civic e:HEV與Altima分析比較。首先在外觀方面Civic e:HEV擁有更成熟洗鍊的樣貌，同時斜背設計更營造出跑房扮相。而小改Altima外觀則針對V-Motion水箱護罩進行調整，更寬大且燻黑格柵造搭配下勾型陣列式LED頭燈，進而帶來中大型房車的氣勢。再來尺碼部分Civic e:HEV 4,550mm×1,800mm×1,415mm、軸距2,735mm為中型房車設定，Altima的4,900mm×1,852mm×1,444mm、軸距2,825mm則是更大一級的中大型房車。

Civic e:HEV擁有更成熟洗鍊的樣貌，車身尺碼為4,550mm×1,800mm×1,415mm、軸距2,735mm。
Civic e:HEV擁有更成熟洗鍊的樣貌，車身尺碼為4,550mm×1,800mm×1,415mm、軸距2,735mm。
Altima V-Motion水箱護罩有進行調整，尺碼為4,900mm×1,852mm×1,444mm、軸距2,825mm。
Altima V-Motion水箱護罩有進行調整，尺碼為4,900mm×1,852mm×1,444mm、軸距2,825mm。
接下來配備部分Civic e:HEV無論座艙格局、質感或是配備陣容都有到位，而Altima雖非新世代車型，但透過升級也展現十足誠意。

配備/車型

 Honda Civic e:HEV

 Nissan Altima
便利舒適配備

 10.2吋數位儀表(道路環境虛擬實境顯示)

9吋中控螢幕

無線Apple Carplay/有線Android Auto

無線充電

12支Bose揚聲器

駕駛座8向電調

副駕駛座4向電調

雙前座加熱座椅

方向盤加熱

全景天窗

 7吋數位儀表

12.3吋中控螢幕

無線Apple Carplay/有線Android Auto

無線充電

9支Bose揚聲器

駕駛座10向電調

副駕駛座4向電調

雙前座加熱座椅

天窗
安全科技

 Honda Sensing

ACC主動式車距調節定速巡航

LKAS車道維持輔助

RDM道路偏移抑制

CMBS碰撞緩解煞車

LCDN前車駛離提醒

DAM駕駛注意力監視

雙前座、雙前膝部、雙前側邊、後座側邊、雙側簾幕、前座中央等11具氣囊

 ProPILOT智行安全

ICC智慧型全速域定速控制

LKA車道維持

LDP車道偏移預防

TJP交通壅堵輔助

IEB防追撞緊急煞車

P-IEB行人防追撞緊急煞車

PFCW超視距車輛追撞警示

RCTA後方車側警示

MOD移動物體偵測

BSW盲點警示

RR-AEB後方緊急煞車

DAA駕駛注意力警示

雙前座、雙前膝部、雙前側邊、後座側邊、雙側簾幕等10具氣囊
Civic e:HEV座艙簡約有型，配備9吋中控螢幕。
Civic e:HEV座艙簡約有型，配備9吋中控螢幕。
Altima座艙也沒有太過繁雜設計，中控螢幕尺寸為12.3吋。
Altima座艙也沒有太過繁雜設計，中控螢幕尺寸為12.3吋。
Civic e:HEV配備10.2吋數位儀，且附有有道路環境虛擬實境顯示。
Civic e:HEV配備10.2吋數位儀，且附有有道路環境虛擬實境顯示。
Altima 7吋儀表也提供直覺豐富資訊。
Altima 7吋儀表也提供直覺豐富資訊。
Civic e:HEV雙前座有加熱功能及駕駛座8向調整。
Civic e:HEV雙前座有加熱功能及駕駛座8向調整。
Altima前座同樣也有加熱，而且駕駛座調整則為10向。
Altima前座同樣也有加熱，而且駕駛座調整則為10向。
動力方面Civic e:HEV與Altima兩車皆各有獨到之處，Civic e:HEV搭載的2.0升Atkinson引擎，擁有13.9高壓縮比、41%熱效率，搭配雙電動馬達及PCU電力控制單元，創造出184hp/32.1kgm最大動力輸出，除了動力性能表現不俗外，Civic e:HEV以電為主油為輔的設計及配置ECVT變速系統，更繳出優異的23.7km/L平均油耗。而Altima則是搭載 2.0升VC-Turbo引擎，具有239hp/36.9kgm更強悍的動力表現，搭配X-CVT變速系統則有著13.3km/L平均油耗，雖然油耗不及Civic e:HEV亮眼，但更強大的動力輸出自當給予更暢快的加速反應，。

Civic e:HEV動力最大特色就是2.0升Atkinson引擎搭配雙電動馬達及PCU電力控制單元，創造出184hp/32.1kgm最大動力輸出，和優異的23.7km/L平均油耗。
Civic e:HEV動力最大特色就是2.0升Atkinson引擎搭配雙電動馬達及PCU電力控制單元，創造出184hp/32.1kgm最大動力輸出，和優異的23.7km/L平均油耗。
Altima則是搭載 2.0升VC-Turbo引擎，擁有更強悍的239hp/36.9kgm動力表現，在加速方面也比Civic e:HEV來得更過癮，不過平均油耗為13.3km/L。
Altima則是搭載 2.0升VC-Turbo引擎，擁有更強悍的239hp/36.9kgm動力表現，在加速方面也比Civic e:HEV來得更過癮，不過平均油耗為13.3km/L。
Civic e:HEV採按鈕式排檔。
Civic e:HEV採按鈕式排檔。
Altima排檔就是傳統設計。
Altima排檔就是傳統設計。
Civic e:HEV與Altima兩車動力系統、車格大小與配備等都不相同，唯一相同之處就只有價格，至於如何選，如果原本就已大概有想法的，看完比較後應該就會有答案了，而還在猶豫不決就試著想想自身用車需求與喜好，並不是花同樣預算買大車就是划算。

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