大小選擇題，139.9萬元要選Honda Civic e:HEV還是Nissan Altima？

便利舒適配備





10.2吋數位儀表(道路環境虛擬實境顯示)



9吋中控螢幕



無線Apple Carplay/有線Android Auto



無線充電



12支Bose揚聲器



駕駛座8向電調



副駕駛座4向電調



雙前座加熱座椅



方向盤加熱



全景天窗





7吋數位儀表



12.3吋中控螢幕



無線Apple Carplay/有線Android Auto



無線充電



9支Bose揚聲器



駕駛座10向電調



副駕駛座4向電調



雙前座加熱座椅



天窗



