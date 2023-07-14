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中美高層互動頻　陸媒：帶來兩國關係回穩預期

▲美國國務卿布林肯於印尼出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯於印尼出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，在場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者周慧盈北京14日電）中美高層最近一個月內密集互動，官媒分析，高頻率、多領域、高層次已成為本輪中美接觸的鮮明特點，為中美關係止跌回穩帶來積極預期。

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中共中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日在印尼雅加達出席東協（ASEAN）外長會議期間會晤。這是繼布林肯上月18至19日訪華後，兩人不到一個月內再次會面，雙方都認為會晤坦誠、務實、具建設性，並同意繼續保持溝通。

此外，美國財長葉倫（Janet Yellen）本月6至9日也訪問中國4天，探討中美經貿議題；另經中美雙方商定，美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）預計16至19日訪華，雙方將針對合作因應氣候變遷交換意見。凱瑞若成行，將是中美高層月內第4次面對面互動。

官媒北京日報網今天發文分析，中美高層交往互動頻率明顯上升，為兩國關係止跌回穩帶來積極預期。

文章表示，布林肯訪華期間，中美達成積極共識和成果，其中最重要的是雙方同意共同落實兩國元首去年底峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。

文章引述美媒說，布林肯北京之行代表穩定中美關係的重要開端。葉倫到訪後則表示，與中方高層官員的會晤「直接且富有成效」，有助於穩定兩國關係，並重申美國不尋求與中國經濟「脫鉤」。

紐約時報此前發文稱，隨著美國2024年大選即將到來，預計兩黨候選人將陸續釋出對華鷹派言論，因此今年夏天美國高官頻繁訪華，目的是在大選前讓兩國政府就雙邊關係進行坦誠對話。

不過，北京日報網的文章也指出，中美關係陷入低谷後，美方多次喊話要與中方恢復高層級溝通，但與此同時又不斷挑戰中方核心利益，罔顧中方重大關切，近日還炒作所謂「中國駭客攻擊美國務院和商務部」。

對此，文章說，中方在近期中美高層互動重申在核心利益和重大關切方面的底線紅線、管控分歧和處理偶發事件的原則和精神，中美關係未來是走向對話還是對抗、合作還是衝突，美方必須作出正確選擇。

新華社日前也曾發表評論表示，本輪中美互動為雙邊關係帶來積極預期，但同時「也應警惕美國在對華關係問題上的善變和兩面性」。（編輯：呂佳蓉）1120714

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