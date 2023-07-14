BLACKPINK Jennie被和尚拒絕！理由「太現實」 趙權笑到哭
韓星趙權主持的網路節目《Jo Kwon's Watch or Not》最新一集前進弘大某間佛寺，他跟金浩英打坐冥想完，接受住持的招待並進行交流，但和尚卻意外透露：「之前BLACKPINK的Jennie要求想來拍VLOG，但被我們拒絕了。」原來住持擔心Jennie的高人氣，會讓佛教被商業消費，「但趙權的名氣還不到一個檔次」，所以同意趙權入內拍攝，一席話引起討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
趙權跟金浩英造訪弘大一間佛寺，2人打坐時坐立難安、頻頻說話，數分鐘後才認真冥想，結束後的2人就受法師的喝茶邀約，金浩英就表示大學有修冥想課，自己卻一直打瞌睡，法師表示冥想就是沒有框架、沒有雜念，只要深呼吸、吐氣，舒服的冥想就好。趙權就說，他最近對於原本想擁有的東西，突然不感興趣，一席話遭到金浩英反擊，金浩英要他對內容要有欲望，「現在不是無所謂的時候」，發言惹笑全場。
三人交流完，法師就透露BLACKPINK的Jennie之前要求想入佛寺拍攝，但法師擔心Jennie的舉動，會讓佛教被消費，甚至影響到周邊，於是拒絕對方，趙權聽完後自豪說：「但我可以耶！」結果法師就表示，是因為趙權的名氣還不到一個級別，所以同意趙權拍攝，聽到真相的趙權笑到倒地，也引起全場大笑。