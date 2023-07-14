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吳鳳妻狂被問「怎麼不拚個男孩」　本人曝3理由：別再為我們惋惜

▲吳鳳老婆（左）頻頻被問怎麼不生第三胎，本人公開3原因。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
▲吳鳳老婆（左）頻頻被問怎麼不生第三胎，本人公開3原因。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

土耳其裔藝人吳鳳2019年取得中華民國身分證，繼續留在台灣演藝圈打拚，去年和老婆陳錦玉創立家居用品品牌，粉專時常分享自家商品與太太及2名女兒的生活點滴，陳錦玉昨（13）日發文表示，最近被很多人催生第三胎，她索性列出3個不再生的理由一次答覆：「請不要再為我們惋惜！」

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▲吳鳳與台灣妻子陳錦玉結婚邁入第八年。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
▲吳鳳（右）與台灣妻子陳錦玉結婚邁入第八年。（圖／翻攝自吳鳳臉書）
陳錦玉說，近來經常被旁人詢問是否要生第三胎，甚至直接催生「混血那麼可愛，再生一個」、「再拚一個男的」、「又不是養不起，為什麼不繼續生」，對此，她直言：「生男生女不是我可以控制的，為了生男的，再拚一個？這聽起來合理嗎」、「混血很可愛，但教養起來沒有比較輕鬆啦！更何況自己的小孩都嘛最可愛」、「生孩子不是只有養，還有教，小孩充滿我們的生活，但我們也不是只為了孩子而活」！

▲陳錦玉和吳鳳認為兩個女兒已經很滿足。（圖／翻攝自Rifat & Rynne 的鳳花雪月臉書）
▲陳錦玉和吳鳳認為有兩個女兒已經很滿足。（圖／翻攝自Rifat & Rynne 的鳳花雪月臉書）
有了兩個可愛的寶貝女兒，陳錦玉坦言和吳鳳很慶幸也很滿足，第三胎也沒有在他們的人生規劃之中，「所以請不要再為我們惋惜，或問我們那麼多為什麼？沒有什麼為什麼！個人選擇而已啦！」吳鳳留言附和妻子：「這個人生老天爺給我們兩位女兒我就覺得很幸福！」

貼文發布後，網友紛紛表示看法：「生養孩子不容易啊」、「我覺得一直追問別人為什麼不生的人很沒禮貌，他們又沒有要幫忙養」、「喜歡妳的睿智及果斷，中國人常常不知與別人相處的界限，有時候覺得『交淺言深』」、「兩個很夠多了，有生活品質重要」、「認同，教養才是重點」！


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