70歲劉尚謙保養超好！感嘆演員「24小時都在拍戲」：勞基法白定了
資深演員劉尚謙，是許多觀眾熟知的一線小生，大兒子劉至翰、二女兒劉致妤、小兒子孫沁岳都在演藝圈發展，劉尚謙今（14）日在友人邀請下出席「第23屆台灣小姐選拔報名活動記者會」，現年70歲的他近況保養超好，劉尚謙還小小抱怨，現在的演員必須24小時都在拍戲，直呼：「勞基法白定了！」
記者詹鎰睿/台北報導
熱衷宗教信仰的劉尚謙，前陣子透露正在替桃園大溪的財神廟募款擴增建廟，預計要募到1億元經費。談及此事，劉尚謙則笑說，「不是說募資啦！就是自由樂捐。」他說，未來新建的天宮老祖殿以及月老廟，預計在今年9月、10月產出設計圖，最快在年底或明年年初興建，希望大家共襄盛舉。
事實上，劉尚謙今年有參與戲劇《美麗人生》演出，被問到有沒有考慮退休？劉尚謙直言，「演藝人員並沒有退休問題！」重點在於年紀到了，活動力與體力還能不能夠繼續支持著工作。話鋒一轉，劉尚謙還悄悄抱怨現今演藝生態，「像目前這樣拍攝，24小時都在拍，完全不顧這個…我覺得勞基法白定了！」認為不僅違法，也對於演員在演戲上都會受到影響。
由於劉尚謙在戲裡面有中風的橋段，不過對比戲外的他截然不同，無論是氣色還是身體都非常健壯，看不出來已經70歲。劉尚謙透露，他每天一定會運動，在飲食方面，他完全不忌口，早、午餐吃得適量，晚餐會吃得比較好。而談到和5位兒女的相處，劉尚謙則低調表示：「他們都長大了，我們也不用去擔心啊！」