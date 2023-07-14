中美經貿脫鉤了？中國從美國最大進口國的位置跌落　15年來首見

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同期，美國從墨西哥的進口達到1950億美元，創下歷史新高，而加拿大也以1760億美元超越中國，排在第二。除了墨西哥和加拿大外，美國自東盟國家的進口顯著成長，達到1240億美元，創下美國自東盟進口的歷史次高，和10年前相比增加了一倍。
《日經新聞》報導指出，中國自2009年超越加拿大成為美國的最大進口國後，15年首次失去這個地位。在2015年至2018年期間，中國產品憑藉低廉的價格以及供應鏈的群聚效應，在美國進口中所佔的份額上升至20%左右。
然而，隨著川普上台，美中經貿關係開始發生變化，拜登政府延續了川普的關稅政策，更以經濟安全為由，在半導體和5G通信設備等關鍵領域，要求供應鏈必須與中國劃清界線。
許多企業紛紛將生產線遷出中國，移往東南亞和印度，這些因素都促成了美國自中國的進口額節節下滑。美國擺脫對中國的經貿依賴後，雖然失去了便宜的中國製產品，但是華盛頓兩黨一致對此表達高度支持，將供應鏈轉回國內或是部署在友好國家，已經成為華盛頓共識。
而中國方面，則是藉著對東盟國家出口的增長，來彌補出口到美國減少的損失。也有觀點認為，中國對東盟的出口增加，可能源自於中國企業「洗產地」的行為，讓產品到東盟國家過水後，再銷售往美國或其他地區。
《日經新聞》最後結論，出口仍是中國經濟的主要成長引擎，若除了美國之外，有越來越多國家降低對中國進口的依賴，中國將必須加速推動內需的增長，提高生產率扭轉少子化現象，來作為因應。