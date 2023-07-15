天氣預報／「泰利颱風」今生成！最新路徑影響出爐 大雨連轟4天
今年第4號颱風「泰利」（Talim，菲律賓命名，原意為尖銳）預計在今（15）日就會生成，雖然路徑對台灣無直接影響，不過仍會替台灣帶來一些水氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明日起至下週三（7月16至7月19日），各地都有局部短暫陣雨的機率，還要慎防「大雷雨」的突襲，天氣將變得不穩定，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，在呂宋島西側的熱帶性低氣壓，今天將發展為輕颱「泰利」，路徑會朝廣東方向前進，不侵台。最新歐洲模式模擬，有另一個擾動在台灣東北方海面，但發展很有限，不會變為颱風。此外，下週四（7月20日）也有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，成颱機率達到60%，預計朝西北西前進，應持續密切觀察。
吳德榮說明，今日盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，注意38度以上「極端高溫」、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，偶有局部短暫陣雨。今日各地區平地氣溫為，北部攝氏25至38度，中部攝氏25至37度，南部攝氏25至38度，東部攝氏23至37度。
吳德榮提醒，明日至下週三受到「熱帶擾動」及「季風低壓環流」接連影響，台灣水氣多、各地有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防「大雷雨」及「劇烈天氣」，包含雷擊、強風、瞬間強降雨等出現。下週一起氣溫微降。下週四、五「季風低壓環流」西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流的降雨會減弱。