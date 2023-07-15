長照促參享優惠！專家：提供3成公益床位門檻應降

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財政部和衛福部推動長照促參案、目前約有19件，昨天才剛落幕的民間參與公共建設招商大會，也釋出數件案源，包含「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參案」、民投金額估新台幣8億元，「高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案」、預估民投金額約5億元。
為進一步鼓勵民間投入長照促參案，財政部、衛福部攜手將長照建設，正式列入促參法中適用租稅優惠的「重大公共建設範圍」，攸關適用門檻的草案將於24日預告期滿，盼點火長照促參量能。
不過，儘管如今檯面上有誘因、有案源，資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭直言，長照促參適用重大公建享租稅優惠的門檻過嚴。
長期耕耘長照議題的蔡晏潭表示，4大適用門檻中的「提供30%以上比率床位給經濟或社會弱勢者」要件，缺乏理性量化的討論。
與長照普通自費床位相比，蔡晏潭指出，現在公益床位每月價格，平均低了1萬5000元至2萬元左右；以部分長照業者內部自行評估計算為例，自費、公費床的收入，一床每月甚至至少差2萬元以上。
他舉例，假設機構有100床，其中3成作為公益用、每月可能得補貼60萬元；另7成一般床位每床收4萬元，且事實上長照業者利潤率沒這麼大，「稅後獲利率10%已經很厲害」，算下來賺28萬元，卻得倒補貼60萬元，「如果虧損的話，企業租稅優惠也沒有用」。
蔡晏潭建議，由於「長期照顧服務機構法人條例」中，要求業者需提撥前一會計年度收支結餘的10%以上，辦理長照宣導教育與社會福利等內容，或許公益床位比例也調降至不高於10%，較為妥適，以免立意良善的政策，最終「沒有人敢用」。
對此，財政部官員表示，收到業界意見後，將持續綜合評估、傾聽，視情況協商相關要件。
根據先前預告的「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」修正草案，除提供3成公益床位，適用租稅優惠的另3大門檻包含投資總額（不含土地）3.5億元以上、提供住宿式長照服務且設立規模100人以上、機構總樓地板面積2700平方公尺以上且每人配置面積不少27平方公尺。
符合促參重大公建門檻者，可適用多重租稅優惠，包含最長5年免徵營利事業所得稅、投資抵減、進口機具設備的關稅優惠，及地價稅、房屋稅、契稅減免等。（編輯：郭無患）1120715