文創法修法！業界：投資抵減助打造影視完整生態圈

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針對文創法修法鼓勵大型企業進場投資，李芃君接受中央社專訪表示，修法後文創產業可以享受像生技、IT產業的租稅獎勵，吸引更多市場資金，帶動更多人投入。
同時擔任台灣大哥大新媒體服務副總經理的李芃君說，影視音產業是資本密集產業，需要很多專業人才、足夠資金和一定產製時間。OTT串流平台崛起後，台灣作品如果想上架到國際平台，就必須與其他市場的作品競爭。
她強調，台灣內容產業需要快速整合資源，以免失去競爭力，不只文化部用政策扶植，還需要產業願意做更多投資，帶動正向循環，讓從業人員不只是當成為理想而奮鬥的「志業」或被視為「打工仔」，而是真正當成「事業」，能夠賺到錢繼續投入，為家庭提供穩定收入，才會變成真正的產業鏈。
「如果只能打平成本，熱情很容易消退」，李芃君坦言，以前拍片偏向藝術、文青題材，現在要面對很多國際平台內容的競爭，必須活化各種文化資產。
以韓國娛樂產業為例，儼然已成為文化載體，可以結合企業願景和品牌。李芃君分析，韓國內容在歐美相當受歡迎，已經有影響力，韓劇文化也帶動觀光熱潮。以前韓國並非時尚產業指標，現在民眾會追韓星和韓流，某種程度也代表亞洲文化更受重視。
她表示，以前文創產業自負盈虧、自給自足，如果有更完整產業鏈和生態圈，可以吸引其他產業的資金活水和優秀人才，製作技術也會發展更快。政府可以提供政策方面的支持，並由NMEA協會打造平台串接各項資源。（編輯：郭無患）1120715