血壓降下來可停藥？　醫：冬天亂停藥恐有中風危機

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除非是小於10％屬於「續發性」高血壓，才有機會不必再服用血壓藥物。因此，多數高血壓患者都需要長期藥物的輔助。
持續用藥，才能讓藥效穩定洪崇烈提醒，不管是服用哪一種高血壓藥物，一定要持續用藥，才能讓藥效穩定，千萬不要因為看到自己的血壓下降，就自行停藥。如果隨意停藥，反而讓血壓高低起伏，更可能出現不適症狀。特別是寒冷的冬天，容易因血管收縮、血壓上升，當誤以為自己的狀況好轉隨便停藥，卻容易造成中風的危機。
因此，高血壓患者服藥後應養成量血壓的習慣，最好是能早、晚休息狀態各量一次，並且將血壓變化做成記錄，下次回診時提供醫師參考，發現血壓穩定，可跟醫師討論減藥的可能性。但如果老是在家裡量到的血壓較低、在醫院測量的數值較高，除了要考慮「白袍高血壓」（看到醫師緊張而血壓高），也可能是家中使用的電子式血壓計需要校正。
避免不正確的用藥習慣洪崇烈說，除了自行減藥、停藥是不少高血壓患者常犯的錯誤，擔心長期服藥造成腎臟損傷或覺得吃多西藥會導致洗腎的錯誤迷思，也會導致「間歇性服藥」，吃一天、停一天，或是量測血壓正常時就停藥，血壓高起來才趕緊服藥，這些不正確的用藥習慣，反而會造成血壓忽高忽低，而且，若血壓沒控制好，更容易導致腎功能變差，高血壓患者如果日後需洗腎，並非是長期服藥使然，反而跟未正確用藥有關。
因為高血壓藥物種類多，有些是飯前吃、有些是飯後吃；有的是早上吃、有的是早晚吃，但有些患者為了省麻煩、或是一時忘記，一口氣同一時間吃，反而可能造成低血壓，要特別注意正確服藥。
另外，因為未規則服藥，血壓起起伏伏，有些患者會覺得「沒效」，而換醫生、逛醫院，重複領藥、在家裡堆了一大把藥，不僅對病情沒幫助，也造成藥物與醫療資源的浪費，都是亟欲導正的習慣。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58542
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