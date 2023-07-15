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童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於 30 歲以上的女性。根據台灣婦產科醫學會的資料指出，30 歲以上婦女子宮肌瘤發生率為 20％，到了 40〜45 歲的發生率卻已達 50〜77％。
劉錦成說，子宮肌瘤大多沒有症狀，但會因為肌瘤所在位置與大小而出現不同症狀，如經血量增大或出現血塊。提醒民眾，如果突然經血量大增且有大量血塊，甚至經期持續了 10 天以上，就應盡早就醫治療，避免貧血的發生與惡化。
子宮肌瘤不手術解方
頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，子宮肌瘤是否需要開刀，不是用大小來決定，而是以症狀來決定。而且手術不是唯一治療方式，還有許多替代性療法可減輕病症，例如，中醫藥、針灸等等。
他曾收 1 名 57 歲日籍婦女，於 30 歲左右發現子宮平滑肌瘤，20 多年來，她飽受痛經、經血過多、腹脹、腰痠、頻尿等困擾。因醫師建議開刀切除子宮，而她懼怕手術，寧願強忍不適，也不願意手術。
近幾年，患者隨著丈夫外派工作定居台灣，因為連續數日陰道不正常出血，前往某醫學中心檢查，才發現 2 顆子宮肌瘤大小為 23 公分、19 公分，但出血原因不明，婦科醫師建議立刻摘除子宮，但患者因考慮返日手術而婉拒。
於是選擇中醫治療，經過下腹部針上艾灸並服用中藥調理，當晚出血即止，之後平均每星期回診 1 次，治療一段時間後，腹脹、腰痠、下腹重墜感已無，接受超音波檢查，子宮肌瘤大小也日漸縮小，大小分別為 16 和 8 公分。
後續患者回日本接受追蹤檢查，日本婦產科醫師建議：目前不需開刀，並希望患者能繼續接受中醫治療。而該位患者目前不適症狀都有所改善，並持續回診治療當中。
周宗翰說明，子宮肌瘤通常會在停經後，因為缺少黃體素和雌激素影響不再繼續長大，還會慢慢縮小。但該位患者的肌瘤異常碩大，肌瘤壓迫腹腔導致長期腹脹，連側躺偶爾都有不舒服感。像是這類患者，西醫多選擇切除子宮作為治療方針。但如果患者不願意，就知能尋求中醫治療，幸好治療成效不錯。
中醫治療子宮肌瘤這樣做
周宗翰表示，子宮良性肌瘤在中醫屬於癥瘕積聚的範疇，通常是痰瘀寒凝體質較容易罹患。日本人愛吃冰、生魚片、生菜沙拉等性味寒涼食物，更會增加子宮肌瘤增大機會。
因此，中醫藥藉由圍刺任脈、胃經、腎經、肝經等腹部穴位，用艾粒溫通氣血，改變子宮腔體環境，並給予中藥活血理氣、溫陽化瘀等方式做調理，將有助於減輕患者不適症狀。
從人中可看出是否會長肌瘤
周宗翰指出，中醫可透過望診提醒民眾注意自己的健康狀態。在醫相學裡，鼻子以下到下巴的範圍稱作「下停」，通常反映著泌尿生殖系統的毛病，其中，人中處反應膀胱、子宮的疾病。
他說：「人中長而深象徵氣血循環佳，人中平滿而不見菱線，加上唇色暗紅或是下巴顏色黯滯的人，代表下焦瘀阻、氣血循環不良；配合嘴唇下唇下端的腫脹，則代表罹患子宮肌瘤或其他婦科疾病機率較高」。
原因是子宮與嘴唇為經絡任脈循行的路徑，當子宮體腫脹會導致任脈的氣機循環產生絮亂，連帶嘴唇色澤與質地會產生變化，下唇下端也容易有腫脹的情形。提醒如果有以上表徵出現，平時更應該注意泌尿與生殖系統毛病。
肌瘤體質可靠中醫 + 生活做改善
周宗翰提醒，有家族史或肥胖的婦女，是罹患子宮肌瘤的高風險族群，肥胖婦女因體內雌激素量較多，發生子宮肌瘤機會也可能較高，在生活上就應該更為謹慎，避免子宮肌瘤上門。
少吃肉多吃蔬菜，能避免環境荷爾蒙影響子宮肌瘤生長；避免常吃生食，睡前也不吃水果，寒性食物會導致宮體變寒，使得下焦氣血循環變差，會使子宮環境更適合子宮肌瘤成長。
他呼籲，有肌瘤體質的人應該尋求中醫師的協助改善體質，平時也要養成運動習慣，會更有效地降低子宮肌瘤的發生。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吳鳳老婆子宮肌瘤將開刀！中醫提點會不會長子宮肌瘤看 1 處