大道熱炒店營業最後一晚！店內「訂位全滿」 常客不捨狂喊可惜
北科大資材營籌備團隊學生到台北知名「大道創意料理熱炒」用餐，因「白飯吃不飽」留下Google評論一星負評，演變為「白飯之亂」，最終大道熱炒店也宣布將從7月16日後無限期停業，今（15）晚就是營業最後一晚，店家內也坐滿了訂位客人。
記者潘毅/綜合報導
據《三立新聞網》報導，今（15）日是大道熱炒店營業最後一晚，現場有不少訂位客人到場支持。而老闆也低調表示今晚訂位都滿了，因此不再額外接其他客人，也有民眾送來飲料加油打氣，「現階段想先休息一陣子，對於未來的事情沒有想那麼多」，希望生活能恢復平靜，這次風波能盡早平息。現場也有老顧客表示，很喜歡這間熱炒店的味道，要停業的消息時，就趕緊訂位，更希望老闆休息過後能再次開業，不然真的太可惜。
回顧本次「白飯之亂」事發過程，7月8日時北科大資材營籌備團隊前往台北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，卻因為「白飯吃不夠」與店家產生歧見，後續有幾位學生到店家Google評論留下1星負評，隨即引發關注。
7月10日，北科大的師長曾帶著學生前往熱炒店找老闆拍照和解，沒想到11日凌晨學生總召又再度發布澄清影片，澄清7大爭議點。而大道熱炒店也在11日下午貼出當天監視器影片回應，但隨後也編輯附註文字「監視器時間沒調準，所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了。」
7月11日深夜，「北科資財營」總召於個人臉書轉發了某粉專整理的事件時間軸，要大家「認真看看事件始末」。12日凌晨，熱炒店的老闆王誠中，也一度發出長文，感嘆「15年前的傷再次泛起」。最終大道創意宴會館在12日下午宣布，將自7月16日後無限期暫停營業，且12日至15日僅提供原本訂位的客人用餐。