汐止透天厝涉占國有地！黃國昌：依法處理積極面對、不會迴避
（中央社台北15日電）時代力量前立委黃國昌位於汐止的透天厝，傳涉及侵占國有土地。黃國昌15日晚間表示，蓋了32年的老家，連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說占用國有地；他作為一個法律人，依法該怎麼處理，就怎麼處理，正面積極面對，不會迴避。
新北市府地政局15日表示，針對黃國昌占用國有土地一事，將配合土地所有權人國產署所確認當事人違規使用情形，再請違規行為人1個月內改善，屆期如拒不改善，依據森林法、區域計畫法規定，可處6萬至30萬元罰鍰。
黃國昌15日晚間透過臉書發文表示，就像剛才在館長直播所說，蓋了32年的老家，連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說占用國有地，隔空收到主管機關的認定；他作為一個法律人，在事實的基礎上，依法該怎麼處理，就怎麼處理，正面積極面對，不會迴避。
黃國昌指出，從參與公民運動迄今，他一向被外界認為和綠營較為親近，雖然擔任立委時，因為強力監督民進黨遭致綠營朋友的不諒解，但未曾如此次般萬箭穿心。
他表示，明天凱道的集會，不是為支持任何人的集會，這場集會不是為了支持館長、不是為了支持他這個人，更不是為了支持任何政黨或政治人物。「這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會」。（編輯：林克倫）