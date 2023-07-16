台北貓空茶會登場　貓纜運量超越去年再開放「儲車區」拚疫後經濟

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觀傳局介紹，全臺行駛路線最長的貓空纜車，已成為民眾上貓空的首選交通方式，因此今年「臺北貓空茶會」更特別規劃貓纜儲車區導覽體驗活動，由貓纜職人帶領大家進入平常不對外開放的儲車空間，一窺纜車維修現場、認識纜車運行原理並參加換纜教學活動。
此外，為了提升貓纜平日運量，台北捷運公司遊憩休閒事業處纜車中心主任黃志明說，北捷2021年12月針對國中小學校推出「貓纜校外教學首選超值遊」，每人100元價格，即可搭乘貓纜、參訪纜車維修儲車區，並有專人解說纜車運行、維修方式、換纜等知識。初期客群以木柵地區國小為主，累計至今年7月底，已有101團參訪、5064師生到訪；另纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學，去年吸引約3000位到訪，今年7月底前將破百團、超過5000人。
黃志明也指出，貓纜平均每年有200多萬人次搭乘，去年因疫情只有110萬人次，今年因疫情解封，上半年運量就達到115萬人次，比去年整年運量還多，也恢復到2019年還沒疫情時的水準，甚至比當時同期的111萬人次還多。
除了貓空纜車之外，觀傳局表示，貓空是北部主要的茶產地，更是遠近馳名的木柵鐵觀音故鄉，除了產茶、製茶以外，也富含生態、歷史人文等豐厚觀光資源，近年成為熱門的低碳綠色旅遊目標地，搭乘貓纜更是來訪貓空不可錯過的體驗項目。民眾可以透過今年7月至8月登場的「台北貓空茶會」，細品貓空知名的正欉鐵觀音茶、文山包種茶及店家私房茶品與手作甜點，還有在地茶人教導專業泡茶技巧。
另，民眾即日起至8月31日使用「『蹦世界』智慧導覽APP」到三貓地區特色景點完成電子集章，即可參加抽獎，並有機會抽中貓空商圈500元抵用券，詳細活動資訊於「走靜貓空」官網、「貓空休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。