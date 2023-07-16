回擊吳子嘉！柯文哲：必須花10小時對稿的談話節目是假的

台北貓空茶會登場　貓纜運量超越去年再開放「儲車區」拚疫後經濟

▲平常不對外開放的「貓纜儲車區」（圖／記者邱新博攝影）
▲平常不對外開放的「貓纜儲車區」（圖／記者邱新博攝影）

記者邱新博／台北報導

台北市觀傳局表示，「臺北貓空茶會」15日登場，活動規劃除安排民眾參觀難得一見的貓空纜車儲車區、前往茶坊學習泡茶技巧，並品嚐正欉鐵觀音茶、文山包種茶等茶品，另貓空纜車也上半年運量已經突破115萬人次，恢復疫情前水準，也超越去年整體運量，民眾可以多加利用貓纜上貓空參加活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

觀傳局介紹，全臺行駛路線最長的貓空纜車，已成為民眾上貓空的首選交通方式，因此今年「臺北貓空茶會」更特別規劃貓纜儲車區導覽體驗活動，由貓纜職人帶領大家進入平常不對外開放的儲車空間，一窺纜車維修現場、認識纜車運行原理並參加換纜教學活動。


此外，為了提升貓纜平日運量，台北捷運公司遊憩休閒事業處纜車中心主任黃志明說，北捷2021年12月針對國中小學校推出「貓纜校外教學首選超值遊」，每人100元價格，即可搭乘貓纜、參訪纜車維修儲車區，並有專人解說纜車運行、維修方式、換纜等知識。初期客群以木柵地區國小為主，累計至今年7月底，已有101團參訪、5064師生到訪；另纜車周日返回儲車區，周一停駛日維修、保養，周二至五開放預約校外教學，去年吸引約3000位到訪，今年7月底前將破百團、超過5000人。

黃志明也指出，貓纜平均每年有200多萬人次搭乘，去年因疫情只有110萬人次，今年因疫情解封，上半年運量就達到115萬人次，比去年整年運量還多，也恢復到2019年還沒疫情時的水準，甚至比當時同期的111萬人次還多。

除了貓空纜車之外，觀傳局表示，貓空是北部主要的茶產地，更是遠近馳名的木柵鐵觀音故鄉，除了產茶、製茶以外，也富含生態、歷史人文等豐厚觀光資源，近年成為熱門的低碳綠色旅遊目標地，搭乘貓纜更是來訪貓空不可錯過的體驗項目。民眾可以透過今年7月至8月登場的「台北貓空茶會」，細品貓空知名的正欉鐵觀音茶、文山包種茶及店家私房茶品與手作甜點，還有在地茶人教導專業泡茶技巧。

另，民眾即日起至8月31日使用「『蹦世界』智慧導覽APP」到三貓地區特色景點完成電子集章，即可參加抽獎，並有機會抽中貓空商圈500元抵用券，詳細活動資訊於「走靜貓空」官網、「貓空休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。

▲「臺北貓空茶會」15日登場（圖／觀傳局提供）
▲「臺北貓空茶會」15日登場（圖／觀傳局提供）

 

聽音樂 看煙火 吃海鮮 7/22、7/23 將軍吼音樂節要嗨翻將軍漁港

大稻埕煙火明施放3分鐘「牡丹圖樣」　北市府曝最新交管措施

大稻埕煙火秀！北台灣5大水岸豪宅驅車拚　大直最貴！桃園僅4字頭

大稻埕煙火秀今晚登場！通勤族注意　每週三「這些路段」快避開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀