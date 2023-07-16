今日最健康／夏天狂流汗小心生病！醫揭5大「汗液狀態」背後隱憂

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🟡多汗：一般情況下，糖尿病、甲亢、高血壓、腫瘤等都會導致異常出汗，並伴隨明顯的相應症狀。此時必須及時控制病情，不過在一般人身上，更多的情況是沒有明顯疾病症狀的異常出汗。如在白天不活動或輕微活動的情況下，常汗出不止。這些人常有身體虛弱、說話語聲較低、食欲差、易感冒等特點，中醫認為是氣虛的表現，需開立緩解氣虛、增強體質的處方。
艾莉絲補充，若是晚上睡覺時「盜汗」，可能是更年期賀爾蒙改變因素或其他原因。主要是體質陰虛的人，晚上體內的熱無處釋放，便刺激交感神經流汗以調節體溫，所以早上起床就會感覺虛弱疲倦。平時要減少吃辛辣的食物，與進行適度的運動來改善體質。
🟡少汗：排除炎夏躲在冷氣房喝水少或是運動少等外在的影響，導致出汗少主要體質有關，出汗較少的人大多是「虛寒」體質，身體的基礎代謝率相對低，對各種營養物質的利用率不高，肌肉的活動量低於正常水準，需調整生活方式，進行適當運動改善體質。出汗少也會導致「酸性代謝物」在體內淤積，無法排毒除了導致常見的皮膚病，並影響新陳代謝造成身體脂肪的增加。
🟡汗黏：濕氣旺盛的體質容易導致汗黏，此外，汗黏也有可能是肝火旺或是脾胃功能失調引起，平時應清淡飲食，少吃肥甘油膩的食物，多吃一些水果和蔬菜
🟡冒冷汗：身體經常冒冷汗，在中醫的觀點裡，是陽氣不足所導致，可以用補氣血的中醫藥方調理，不過如果是急症劇烈腹痛、嚴重貧血、嚴重發炎反應、出血等狀況也會伴隨冷汗發生，就要立即就診治療
🟡汗液味道重：主要是肝膽濕熱、脾胃濕熱引起，尤其夏天很多人都是腸胃型感冒、濕熱引起的腸胃炎，可以服用中醫藥方進行治療。但如果有異常的氣味，則大多是內分泌系統問題所致，而不同的體味有對應可能的病症，像是糖尿病初期，尿液與身體會有著甜甜的氣味，就需要儘快就醫檢查。