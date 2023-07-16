716遊行直擊／籲針對青年調整策略 高雄鍾先生盼政府面對訴求
「公平正義救台灣」遊行活動在下午兩點正式登場，一名來自高雄的28歲鍾先生接受《NOWnews今日新聞網》訪問表示，他曾親身遇到有關居住正義、司法改革兩大問題，他希望政府誠實面對民眾訴求，並針對年輕人深入調整策略。
記者翁子竣／台北報導
參加遊行活動的鍾先生受訪指出，司法改革部分，他曾遇過明明是受害者，但卻跟加害者一樣被判刑；另居住正義部分，他現在年紀已差不多開始想買房，但目前每個房子都很貴，很多地方如高雄就高到1000多萬元，而實住坪數卻不到30坪。
鍾先生強調很多朋友在台南、台北工作，雖然他住在家裡是還好，但他的朋友就遇到，租金佔薪水很大比重的問題；希望政府不要認為他們是找麻煩，應能誠實面對訴求。
鍾先生也提到，他上次將票投民進黨，但這不代表民進黨做任何事情，他都要同意，希望政府重視遊行訴求，及看到現在年輕人，不會因傳統選戰打法或媒體操作就被誤導，未來應針對年輕人深入思考方向調整策略。
至於總統大選要支持哪名候選人？鍾先生直言，他看了個別候選人，都有到各平台講述觀點，「目前我個人認為柯文哲方向較適合我」。鍾先生說，因為他是學習理工的人，務實科學找方法，遇到問題找方法訂下SOP這比較踏實，反而講空話或標語，他是聽不太懂。