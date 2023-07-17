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手掌亮出來！「好命女」7種手面相曝光　有這特徵一生波折少

▲除了八字算命之外，經常我們也會看面相、手相來看看一個人的運勢如何。（示意圖／shutterstock）
▲除了八字算命之外，經常我們也會看面相、手相來看看一個人的運勢如何。（示意圖／shutterstock）

記者張嘉哲/綜合報導

除了八字算命之外，經常我們也會看面相、手相來看看一個人的運勢如何，近日塔羅牌老師艾菲爾就分享手相、面相有哪些特徵對應一個人的命運會是如何，進而盤點出「7種好命女的手面相」，其中手心手背如果有痣的人，則表示聰明又富有，甚至一生波折非常少，是非常好的手相，快來看看自己有沒有上榜吧！

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1.左手斷掌

象徵財庫豐厚、大權在握，有賺大錢的能力。本身擅長思考與實踐，不必靠別人，自己就能撐起一片天。雖然左手斷掌的女生容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

2.手心、手背有痣

手心與手背上的痣屬於「吉痣」，手心痣代表富有、聰明，有這種手相者算得上是佼佼者，自身優秀同樣也能吸引優秀的對象；而手背上的痣則象徵有佛緣，有慈悲心、廣結善緣，一生波折少、貴人運旺盛，是個好命人。

▲一次看懂2022紅包行情，想換新鈔得把握8大公股銀行最後3天營業日，命理專家也提點14項旺財破財紅包禁忌。（圖／記者顏真真攝）
▲手心與手背上的痣屬於「吉痣」，手心痣代表富有、聰明。（圖／記者顏真真攝）
3.小指細長、水星丘豐厚

小指細長代表六親緣厚、貴人運佳，意味著和家人關係緊密、朋友也較多，都能成為你的貴人。而「水星丘」指的是小指下方，手掌隆起的部位，此處若是豐厚則代表有福氣、一生帶財富，適合做生意。

4.十指粗短、指甲光滑

若女生十根手指頭較粗較短，象徵生命力強，不僅代表長壽更是福厚積緣，為逢凶化吉之手相。這樣的女生性格踏實、能穩步聚財，婚後能更穩定婚姻及家運。指甲光亮、光滑，沒有太多細紋者則代表身體健康。

▲專家曝5種手相，婚後將會幸福美滿。（圖／取自unsplash）
▲若女生十根手指頭較粗較短，象徵生命力強，不僅代表長壽更是福厚積緣，為逢凶化吉之手相。（圖／取自unsplash）
5.眉毛藏痣

又稱「草裡藏珠」，最容易吸引財神、大富大貴、做事順心順利。在婚姻中也能旺夫帶財、家庭婚姻美滿。

6.腳底有痣

女生腳底有痣代表富貴之相，較有機會成為團體領袖、富貴一世。

7.胸口有痣

胸口有痣代表有著富貴命、目標遠大、魄力很強，屬於女強人類型。善於當家理財，婚後能掌握家中經濟大權，只要稍加注意別太強勢，必能人財兩得。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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