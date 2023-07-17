「杜蘇芮颱風」最快週三生成！各國預測路徑曝　週末天氣看它臉色

芒果助抗氧美容營養高！但糖分太高「6類患者」需慎食：一天最多2份

芒果助抗氧美容營養高！但糖分太高「6類患者」需慎食：一天最多2份
芒果助抗氧美容營養高！但糖分太高「6類患者」需慎食：一天最多2份

每日健康-每日都做得到的健康

令人期待的芒果季終於來到，到處都可以看到芒果相關的產品出現，不論是芒果冰、芒果調飲、芒果甜點等，真是讓人心動不已。不過營養師提醒，患有糖尿病、三高、腎臟病、以及使用抗凝血劑、對芒果過敏、腸胃道功能較差者都要慎食，但只要特別注意食用的份量，也能開心地享受美味的芒果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
營養師王證瑋在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》發文指出，芒果不僅香甜可口，本身的營養價值也是相當高，多種豐富的營養素可以協助維持身體機能。

芒果豐富多元的營養素

膳食纖維：攝取足夠的膳食纖維，可以使腸胃蠕動並增加飽足感，同時幫助排便順暢。

維生素C促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合，協助礦物質鐵的吸收並去抗氧化力，可維持正常生理機能。

維生素A&β胡蘿蔔素：有助於維持暗處視覺能力、增進皮膚及黏膜健康並且幫助骨骼及牙齒的發育與生長。

礦物質鉀：維持管路柔軟彈性、通暢無阻，降低負擔的堆積。

礦物質鎂：幫助醣類代謝、維持心臟、肌肉及神經的正常功能、協助身體正常代謝。

芒果苷：是芒果中的植化素，可以促進新陳代謝、養顏美容、調整體質、維持身體健康。

食用芒果注意事項

但王證瑋提醒，由於芒果甜份含量高的關係，因此以下6類人在食用芒果時需要特別注意食用的份量：

1. 若為糖尿病患，應限制食用份量。

2. 三高族群。

3. 腎臟疾病者。

4. 使用抗凝血劑者，也需要注意。

5. 對芒果過敏者。

6. 腸胃道功能較差者。

愛吃芒果的人不免會一口接著一口吃，常常就會忘記注意食用的份量，因而造成糖分攝取過多的狀況，王證瑋指出，芒果一天的建議攝取量為1至2份，每份為8分滿的飯碗，切勿超過2碗（2份）。

本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導

延伸閱讀
男人40「性致缺缺」可能是更年期！ 泌醫：出現4症狀建議就醫
沒想過皮膚病痛起來要人命！ 「這種乾癬」讓她插管、用葉克膜才倖免於難

男子腳掌「長洞洞、臭氣熏天」竟是患上「毒襪子症候群」！專科醫只看一眼就知道

只靠喝水不夠！夏日必補「5營養素」趕走痘痘濕疹皮膚更水嫩

致癌老大不是人工甜味劑！醫師揭2組「最強致癌物」竟包括開太久的花生醬

吹冷氣吹出病！「這樣做」緩解頭痛、手腳冰冷、流鼻水、皮膚乾癢

我是廣告 請繼續往下閱讀