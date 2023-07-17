芒果助抗氧美容營養高！但糖分太高「6類患者」需慎食：一天最多2份

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芒果豐富多元的營養素
膳食纖維：攝取足夠的膳食纖維，可以使腸胃蠕動並增加飽足感，同時幫助排便順暢。
維生素C：促進膠原蛋白合成，幫助傷口癒合，協助礦物質鐵的吸收並去抗氧化力，可維持正常生理機能。
維生素A&β胡蘿蔔素：有助於維持暗處視覺能力、增進皮膚及黏膜健康並且幫助骨骼及牙齒的發育與生長。
礦物質鉀：維持管路柔軟彈性、通暢無阻，降低負擔的堆積。
礦物質鎂：幫助醣類代謝、維持心臟、肌肉及神經的正常功能、協助身體正常代謝。
芒果苷：是芒果中的植化素，可以促進新陳代謝、養顏美容、調整體質、維持身體健康。
食用芒果注意事項
但王證瑋提醒，由於芒果甜份含量高的關係，因此以下6類人在食用芒果時需要特別注意食用的份量：
1. 若為糖尿病患，應限制食用份量。
2. 三高族群。
3. 腎臟疾病者。
4. 使用抗凝血劑者，也需要注意。
5. 對芒果過敏者。
6. 腸胃道功能較差者。
愛吃芒果的人不免會一口接著一口吃，常常就會忘記注意食用的份量，因而造成糖分攝取過多的狀況，王證瑋指出，芒果一天的建議攝取量為1至2份，每份為8分滿的飯碗，切勿超過2碗（2份）。
本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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