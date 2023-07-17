男子腳掌「長洞洞、臭氣熏天」竟是患上「毒襪子症候群」！專科醫只看一眼就知道

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什麼是毒襪子症候群（Toxic sock syndrome）？
陳昱璁說明，毒襪子症候群其實是「足(ㄗㄨˊ)蹠(ㄓˊ)蠹(ㄉㄨˋ)蝕(ㄕˊ)症」的俗稱，又稱「凹陷性角質溶解症」(Pitted keratolysis)，簡單來說就是因為「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」，然而，這樣的腳，並不是被蟲吃出來的，也不是被造成香港腳的黴菌所引起，而是因為常常穿不透氣的鞋子導致腳一直處於潮濕悶熱狀態，而一些存在於腳上的棒狀桿菌或微小球菌繁殖後會產生蛋白酶，分解腳皮所產生的洞，因此腳掌會看起來一個洞一個洞。所以此病容易好發在軍人、運動員、學生、長期穿包鞋等容易流腳汗的族群。
為什麼毒襪子症候群這麼臭？
陳昱璁解釋，毒襪子症候群這麼臭，起因於細菌蛋白酶分解腳皮後會產生「硫化物」，常見的硫化物氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、瓦斯桶洩氣的味道等等，人對硫化物的敏感性相當高，所以遠遠的就可以聞得到，可想而知那種味道即便是穿了鞋子，也不見得能夠完整屏蔽，這也是為什麼有毒襪子症候群的人，即便穿著鞋子仍然可能臭氣熏天。
毒襪子症候群怎麼治療？
其實毒襪子症候群治療並不困難，主要是以外用的抗生素藥膏為主，例如常見的青春痘藥膏（clindamycin）或紅黴素眼藥膏（erythromycin）都有很好的治療效果，治療起來其實很簡單一點都不難，以上提到的案例就是用外用藥膏治療。假使外用藥膏沒效，才會改成口服抗生素治療。抑制了表皮細菌的生長，自然而然就不會有「臭氣」的產生。
對於日常保養，璁醫師在此給日常生活中容易腳臭的人提出以下幾個建議：
· 時常保持腳的乾爽，像是穿透氣通風的鞋子跟吸汗力強的棉襪，或是可以多帶幾雙襪子做替換；
· 使用止汗劑、鞋蜜粉；
· 洗完澡、運動完、下雨淋濕後，趕緊將腳底擦乾吹乾。
至於有人可能有疑惑，毒襪子症候群要怎樣和香港腳作分辨呢？外觀上來說，毒襪子症候群的皮膚會有許多一個個小凹洞，香港腳則是以皮膚脫屑為主要表現，前者是細菌感染，後者是黴菌，治療方式大不同，建議給皮膚科醫師看診諮詢才能得到適當的治療。
台灣的夏天又濕又悶，陳昱璁建議大家可以適度的加強自己皮膚的清潔保養，除了避免細菌滋生，也能大幅減少異味分子的產生。
本文經 陳昱璁醫師 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導
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