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只靠喝水不夠！夏日必補「5營養素」趕走痘痘濕疹皮膚更水嫩

只靠喝水不夠！夏日必補「5營養素」趕走痘痘濕疹皮膚更水嫩
只靠喝水不夠！夏日必補「5營養素」趕走痘痘濕疹皮膚更水嫩

每日健康-每日都做得到的健康

熱情的夏天已到來，隨著溫度不斷升高，不僅排汗量增加，造成身體濕濕黏黏的不舒服感，甚至許多皮膚問題也接踵而至。營養師指提醒，夏天時皮膚的保養也是相當重要，除了必須做足防曬措施，也要特別注意皮膚的保水度。

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營養師王證瑋在臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》指出，想要幫助肌膚補充水分，除了平時飲水要充足外，許多食物中營養素對於皮膚保溼來說也是相當有幫助的，只要多補充下列營養素，也可以讓皮膚充滿水潤感：

阿罐營養師 授權提供
阿罐營養師 授權提供
1維生素D

維生素D是一種脂溶性營養素，可以使皮膚細胞生長及維持皮膚免疫健康，已有研究證實維生素D可以幫助維持皮膚的保濕度，並且改善皮膚乾癢、溼疹等相關問題。

2膠原蛋白

膠原蛋白是人體內豐富的蛋白質，也是皮膚、結締組織重要的組成分，經多項研究證實，膠原蛋白可以協助皮膚進行水合作用，維持皮膚的保水及滋潤，對於改善皮膚乾燥、粗糙度、水嫩度都有一定的影響。

3維生素C

維生素C屬於水溶性營養素，也是常見對抗自由基的抗氧化劑，與膠原蛋白的合成更是不可或缺的角色，經研究發現，皮膚中含有維生素C，與維持皮膚健康有直接關係，同時可以降低皮膚水分的散失，減少皮膚乾燥的機會。

4魚油

魚油具有促進皮膚健康之功效，含有EPA及DHA，對於改善發炎、傷口癒合、皮膚屏障皆有良好的成效，同時可降低皮膚水分過多流失、減少皮膚乾燥等問題出現。

5玻尿酸及神經醯胺

玻尿酸及神經醯胺皆是補充皮膚水分、保濕等營養素物質，且最近有研究也指出，食用玻尿酸及神經醯胺等相關營養素有助於皮膚水合作用。

王證瑋在文中也提到，每到夏季時皮膚常常會出現小狀況，油脂分泌旺盛、痘痘肆虐、疹子搔癢等，這些惱人的小問題皆與皮膚缺水息息相關。因此，除了日常的肌膚保養外，飲食方面再稍作注意及調整，有助於膚況能夠更加穩定。

本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導

 

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