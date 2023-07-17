只靠喝水不夠！夏日必補「5營養素」趕走痘痘濕疹皮膚更水嫩

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1．維生素D
維生素D是一種脂溶性營養素，可以使皮膚細胞生長及維持皮膚免疫健康，已有研究證實維生素D可以幫助維持皮膚的保濕度，並且改善皮膚乾癢、溼疹等相關問題。
2．膠原蛋白
膠原蛋白是人體內豐富的蛋白質，也是皮膚、結締組織重要的組成分，經多項研究證實，膠原蛋白可以協助皮膚進行水合作用，維持皮膚的保水及滋潤，對於改善皮膚乾燥、粗糙度、水嫩度都有一定的影響。
3．維生素C
維生素C屬於水溶性營養素，也是常見對抗自由基的抗氧化劑，與膠原蛋白的合成更是不可或缺的角色，經研究發現，皮膚中含有維生素C，與維持皮膚健康有直接關係，同時可以降低皮膚水分的散失，減少皮膚乾燥的機會。
4．魚油
魚油具有促進皮膚健康之功效，含有EPA及DHA，對於改善發炎、傷口癒合、皮膚屏障皆有良好的成效，同時可降低皮膚水分過多流失、減少皮膚乾燥等問題出現。
5．玻尿酸及神經醯胺
玻尿酸及神經醯胺皆是補充皮膚水分、保濕等營養素物質，且最近有研究也指出，食用玻尿酸及神經醯胺等相關營養素有助於皮膚水合作用。
王證瑋在文中也提到，每到夏季時皮膚常常會出現小狀況，油脂分泌旺盛、痘痘肆虐、疹子搔癢等，這些惱人的小問題皆與皮膚缺水息息相關。因此，除了日常的肌膚保養外，飲食方面再稍作注意及調整，有助於膚況能夠更加穩定。
本文經 營養師王證瑋 臉書粉專《營養小當家_阿罐營養師》授權報導
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