致癌老大不是人工甜味劑！醫師揭2組「最強致癌物」竟包括開太久的花生醬

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IARC資料庫中的2B組「可能對人類致癌」，其中還包含手機輻射、泡菜、蕨類植物、樟腦丸和避孕藥等數十種物質。
但蕭捷健表示，大家最需要避開的其實是第1類和2A強致癌物：
必須閃避的IARC第一組致癌物
1. HPV感染：施打子宮頸疫苗能有效預防。其實B肝、C肝也是一級致癌病毒。
2. 日曬床：紫外線是絕對的皮膚致癌物，光是曬老就很可怕了。
3. 黃麴毒素：花生醬開封後，要儘早吃完，陳年花生醬可是一級致癌物。
4. 加工肉品：熱狗、香腸、火腿和漢堡等加工肉品列為第一級致癌物，可能引發大腸直腸癌。每天攝入50克加工肉品，患腸癌的風險就會增加1.18倍。
5. 甲醛：甲醛又稱為假酒，不只是致癌物，還會致盲。
6. 酒精：真的酒也是致癌物，尤其對於台灣人，有一半的人口缺乏足夠的酒精代謝酵素「乙醛脫氫酶」，所以容易臉紅的人盡量不要碰酒精。
7. 菸草及檳榔
能少則少2A組致癌物
每週攝入超過700克（原始重量）的紅肉會增加患腸癌的風險；經高溫加熱的含澱粉食物 會產生丙烯醯胺，例如炸薯條、洋芋片，也會增加癌症風險，通宵工作和室外空氣污染等也是。
另一方面，IARC的2B組包含了「可能對人類致癌」但證據不足的物質，例如手機輻射和泡菜、蕨類植物、樟腦丸和避孕藥，而第3組則是沒有足夠的證據表明對人類或動物有致癌性，包括某些麻醉劑、矽膠乳房植入物和染髮劑；至於奶精、味精，都不是致癌物。
蕭捷健特別強調，我們不應過度恐慌或避免使用所有被標記為潜在致癌物的物質，而是要有意識地做出更健康的選擇。他呼籲民眾要保持均衡的飲食，避免過量攝入已知的高風險致癌物，避免攝取上述的致癌物，並盡量以白肉和海鮮取代紅肉。不過，如果遇到品質很好的紅酒和牛排，偶爾品嚐一下也無妨。
至於人工甜味劑「阿斯巴甜」，當前的科學證據並未明確證實其對人類的致癌性。相反，過量的糖攝入被認為是更大的健康風險。大家可以考慮使用天然甜味劑，如甜菊糖或羅漢果糖，作為健康的替代品。
本文經 蕭捷健醫師 臉書粉專《減重醫師 蕭捷健》授權報導
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