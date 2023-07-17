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吹冷氣吹出病！「這樣做」緩解頭痛、手腳冰冷、流鼻水、皮膚乾癢

吹冷氣吹出病！「這樣做」緩解頭痛、手腳冰冷、流鼻水、皮膚乾癢
吹冷氣吹出病！「這樣做」緩解頭痛、手腳冰冷、流鼻水、皮膚乾癢

每日健康-每日都做得到的健康

夏日炎炎，走在路上沒幾步就會忍不住到有冷氣的地方躲躲，而平日上班也是吹冷氣吹到飽，但營養師警告，在冷氣房待久當心可能會有冷氣病！

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今天就讓《好食課》的營養師Christina 楊婷貽教大家如何預防或緩解冷氣病：

冷氣病是什麼？

Christina說明，當人長時間待在冷氣房，或急速進出溫差大的地方，而會有頭痛、流鼻水、手腳冰冷等綜合性問題發生，而此現象即被稱為冷氣病。

好食課 授權提供
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冷氣病常見症狀與因應對策

頭痛：身體從戶外太快進冷氣房，或是人於吹風口附近待太久，就容易因血管收縮，而導致血壓升高，引發頭痛問題。　

這樣吃：鎂可幫助調節神經功能，舒緩神經焦慮，維生素D則可降低頭痛時間及頻率，可多吃南瓜籽、綠葉蔬菜、雞蛋、香菇、鮭魚等食材獲得。　

這樣做：盡量不久坐於冷氣出風口附近，可以電風扇弱風代替冷氣。

手腳冰冷：血管收縮，末梢血液不循環就容易有手腳冰冷問題。

這樣吃：此時可多補充維生素B1、B3等富含B群的食物，以幫助身體新陳代謝，促進血液循環，可多選擇全穀即未精製雜糧（如糙米、南瓜）、瘦肉、雞胸肉及黑豆。

這樣做：除了可多準備一件保暖衣物於辦公室或學校外，也記得要不定時起身走走，伸展活動一下筋骨。　

皮膚乾癢：冷氣房常常因空間乾燥，容易有眼睛乾澀及皮膚乾癢問題。

這樣吃：可多吃維生素A維護皮膚粘膜健康，也可多補充維生素E，減少自由基的傷害，減緩皮膚發炎問題，可吃豬肝、地瓜、南瓜等富含維生素A的食材及酪梨、堅果。　

這樣做：每工作25-30分鐘，除了起身多動動以外，也不要忘記喝水，補充充足的水分，也較能減少皮膚乾癢問題，如果真的需要，也可塗抹乳液或保水用品。

鼻過敏：空氣不流通，加上灰塵等過敏原在空間中到處飄散，容易引起過敏問題。

這樣吃：充足的維生素C可提升人體免疫力，增強我們對外界環境的抵抗力，而ω-3脂肪酸則可幫助降低身體發炎情形，可多吃芭樂、奇異果、鮭魚、亞麻籽油。

這樣做：減少灰塵堆積及保持空氣流通是一大關鍵，所以一大早開冷氣前，可先開窗幫室內換換氣，並定期用酒精擦拭周邊環境，減少灰塵或病菌殘留。

 

本文經 臉書粉專《好食課》授權報導

 

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