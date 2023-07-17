憂鬱情緒揮之不去？營養師推「9吃+3做」遠離憂鬱

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天就來看看營養師Lexie 張宜臻在臉書粉專《好食課》為大家所分享「預防或改善憂鬱症」的方法。
憂鬱症常見症狀
憂鬱症並不只是心情不佳一問題而已，常常還伴隨食慾不佳、減少社交、失眠、易怒、自我否定、對事物失去興趣等傾向，如果持續2週以上仍未走出來，建議向醫事人員諮詢診斷。
為何會有憂鬱症
生理因素是憂鬱症發生的原因之一，大腦結構發生改變，又或神經傳導物質失調，荷爾蒙影響或家族遺傳導致；另一個原因是心理因素，對於自身要求比較嚴格，追求完美，或缺乏安全感者容易會有憂鬱症風險；又或者是環境因素造成，如工作或家庭等環境受劇烈變化，或有職業、生活、婚姻、人際上的壓力所致。
如何遠離憂鬱情緒
飲食多吃這些：
鮭魚：ω-3脂肪酸減少壓力賀爾蒙（皮質醇）分泌，根據過去的研究指出，每週攝取150克的魚肉，建議是ω-3脂肪酸較高的魚種（如鮭魚、秋刀魚、鯖魚），有助於改善憂鬱情緒與預防憂鬱症。
綠葉蔬菜：蔬果富含維生素、礦物質、植化素及膳食纖維，有研究發現蔬果攝取與降低憂鬱症風險有關，有助於維持正向心情。
堅果：堅果富含鎂、鋅及維生素E，有助於抗發炎及調節免疫，幫助減輕壓力。
雞蛋：維生素D缺乏會增加憂鬱症風險，吃足維生素D有助減輕抑鬱、焦慮情形，並減少發炎，降低壓力，除雞蛋外還可日曬乾香菇、鮭魚等
牡蠣：鋅有助於降低壓力，並提升睡眠品質，減少焦慮。
雞胸肉：色胺酸是血清素合成的必要原料，攝取足夠有助於幫助身體減輕壓力、放鬆心情。
地瓜：適度的碳水化合物可促進血清素合成，幫助增加體內血清素濃度，建議可吃地瓜、馬鈴薯等全穀及未精緻雜糧。
牛奶：攝取足夠的鈣質，除了可幫助肌肉正常收縮與放鬆，也可穩定情緒，減少壓力，有乳糖不耐者也可先從優酪乳或起司等乳糖較少的食品試試。
優格：益生菌幫助調整腸道環境，藉由腸腦軸改善情緒問題。
多做這些：
1.沒事多運動：中強度運動可增加血清素濃度，可預防及改善憂鬱。
2.多曬曬太陽：維生素D除了可透過飲食，也可直接經由日曬皮膚來生成，所以可多利用早晨有太陽的時間出門走走。
3.多交流談心：很多憂鬱情緒的人會選擇遠離社交，但團體活動及適度的談心溝通是可以幫助改善憂鬱症的。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
延伸閱讀
夏天來了！營養師親授「10大習慣」 不花大錢也能美白
小弟弟變玉米！醫示警：「4徵兆」恐是性病