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勞動部今公布最新減班休息人數：無薪假增789人、製造業占578人

▲勞動部今天公布最新減班休息人數計9915人，增加789人，其中製造業就占578人，與訂單減少有關；近幾期都出現自行車製造業上榜，勞動部表示，已請經濟部進一步了解產業情況。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動部今天公布最新減班休息人數計9915人，增加789人，其中製造業就占578人，與訂單減少有關；近幾期都出現自行車製造業上榜，勞動部表示，已請經濟部進一步了解產業情況。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天公布最新減班休息人數計9915人，增加789人，其中製造業就占578人，與訂單減少有關；近幾期都出現自行車製造業上榜，勞動部表示，已請經濟部進一步了解產業情況。

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勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計578家，實施人數9915人；與10日公布實施家數531家、實施人數9126人相比，這次家數增加47家，人數增加789人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期新增情況仍然以製造業為主，實施17家、578人，其中金屬機電工業占571人，有2家人數較多，1家是自行車避震器業者，實施210人，每月多休4天，是首次實施；另1家是車床機械製造業，約170人，每月多休2天，109、110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾實施過。

王金蓉表示，根據這2家業者反映，都是與國外訂單減少有關，整體觀察，實施減班休息的製造業中沒有特別集中在哪個產業、產品。

然而，近幾期在自行車製造業中，陸續發現都有業者實施減班休息。王金蓉表示，最近包含3日發布的資料，有1家實施近百人，再往前則是6月中，另1家業者實施約470人。

王金蓉分析，之前也曾有過小型自行車業者在實施後訂單回穩，提早停止減班休息的情況，因此目前判斷仍然是個別業者、與接單情況有關；相關資料已轉經濟部，再進一步與產業討論。

其他產業部分，王金蓉表示，主要是小型廠家，如批發及零售業約實施114人、支援服務業約72人，皆以接續實施為主；整體來看，內需型的產業相對穩定，外銷部分則視國外訂單而定，勞動部會持續觀察。（編輯：管中維）1120717

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