勞動部今公布最新減班休息人數：無薪假增789人、製造業占578人

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期新增情況仍然以製造業為主，實施17家、578人，其中金屬機電工業占571人，有2家人數較多，1家是自行車避震器業者，實施210人，每月多休4天，是首次實施；另1家是車床機械製造業，約170人，每月多休2天，109、110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾實施過。
王金蓉表示，根據這2家業者反映，都是與國外訂單減少有關，整體觀察，實施減班休息的製造業中沒有特別集中在哪個產業、產品。
然而，近幾期在自行車製造業中，陸續發現都有業者實施減班休息。王金蓉表示，最近包含3日發布的資料，有1家實施近百人，再往前則是6月中，另1家業者實施約470人。
王金蓉分析，之前也曾有過小型自行車業者在實施後訂單回穩，提早停止減班休息的情況，因此目前判斷仍然是個別業者、與接單情況有關；相關資料已轉經濟部，再進一步與產業討論。
其他產業部分，王金蓉表示，主要是小型廠家，如批發及零售業約實施114人、支援服務業約72人，皆以接續實施為主；整體來看，內需型的產業相對穩定，外銷部分則視國外訂單而定，勞動部會持續觀察。（編輯：管中維）1120717