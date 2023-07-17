陳奕迅出道28年！憶起紅館第一場演唱會　被偶像張學友突現身嚇壞

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第二場的安可曲，第一首是第三張國語專輯《婚禮的祝福》，Eason表示，記得1999年非常忙碌，先是出了粵語專輯，6月15日商業電台幫新人辦演唱會，也是他第一次站上香港紅館，還記得〈婚禮的祝福〉單曲介紹描述，當天15號在紅館收到前任的喜帖⋯文字有些煽情，他忍不住問台下：「你們相信嗎？」全場大聲回應：「相信！」而那年9月發片，921大地震時，人在台北的Eason也一起經歷，在那之前，他從未感受到人是如此渺小，這些事情讓他更懂感恩，每天要活得開心。
2001年推出第四張國語專輯，名稱取的比較活潑《反正是我》，隨即Eason演唱專輯裡的〈不如這樣〉，結束後下台，全場又一陣鼓譟，Eason再度回到舞台上，他說：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，二千大元！」全場歡笑聲連連，緊接著他表示，「還有另外一個日子，1995年7月16號是香港無線電視台，主辦第14屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，1號楊千嬅拿不了冠軍，6號陳奕迅！」
Eason回想起1999年6月15日，第一次在紅館開個人演唱會，當天他要唱參賽時得獎的歌曲，記得他正想開口，舞台的右邊一個人走了出來，唱：「狼在叫.....」他被他的偶像嚇到了！沒想到張學友居然會出現在他的演唱會中，他記得自己當時大叫：「Welcome to facebook！」而張學友此時應該剛完成新加坡演唱會，Eason希望跟大家一起回憶一下，在舞台上唱起當年這首參賽歌曲〈望月〉，台下掌聲雷動歡呼不停！
演出過後，所有工作人員、舞者、樂隊等等紛紛躲起來， 待他一走出小巨蛋的休息室，全部衝出來拉炮慶祝，並送上數字「28」大型氣球，祝賀他入行28週年快樂！Eason又驚又喜，跟大家逐一high five 擁抱及大合照留念，他說：「很開心可以在演出中渡過出道28週年，真的很奇妙。非常感謝所有一直幫助我、支持我的朋友們，謝謝你們欣賞我。我會繼續做好我每一次的演出！明日放假 ，所以會好好休息。」