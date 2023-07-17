足球／新台灣人安以恩歸化主場首戰 中華男足9月8日高雄戰菲律賓
中華民國足球協會日前公布9月12日FIFA國際比賽日將作客新加坡後，今（17）日確認將於9月8日在高雄國家體育場主場，邀請菲律賓來台切磋交流，這將是「新台灣人」安以恩（Ange Samuel）歸化後在台灣主場的首戰，「魔法教頭」Gary White盼透過9月兩場國際友誼賽練兵，誓言帶起中華男足士氣，迎接10月世界盃資格賽第一輪的挑戰。
記者路皓惟/綜合報導
中華男足在6月份FIFA國際比賽日時，總教練Gary White率領中華男足主場迎戰勁旅泰國，比賽尾聲處於落後局勢下，靠著吳彥澍與陳庭揚的自由球戰術連線，以2：2逼和這支東南亞勁旅。本場比賽更吸引了近7000位球迷朋友進場支持；接著作客菲律賓同樣在落後局面下，以逆轉之姿奪勝，吳彥澍、游耀興及林明偉眾多年輕好手表現精彩，接下中華男足重任。
中華足協在體育署國際組、高雄市政府陳其邁市長與在地企業大力協助下順利辦理6月份主場賽事，9月份主場賽事將繼續前往高雄辦理，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技、戰術，積極備戰2026年世界盃外圍賽暨2027年亞洲盃資格附加賽。
總教練Gary White表示：「感謝體育署與高雄市政府的支持，首次在高雄出賽就踢出精彩比賽內容讓球迷踴躍進場，這兩場比賽最重要的是希望能將旅外球員找回進行10月份世界盃資格賽賽前的整合，加上安以恩的歸化，目的就是要以強勢的士氣進入10月，也希望國內球迷能踴躍進場和中華隊一起捍衛主場，當然也歡迎在台菲律賓朋友進場為其國家隊加油」。
中華足協王麟祥理事長自上任以來不斷推動台灣足球各級發展，對於國家隊支援也盡全力支持，盼透過更多台灣主場國際賽，提升國人對足球運動的關注，進而影響基層足球的發展，從旁透過球星文化的建立，打造台灣人收看足球的習慣，最後方能逐步邁向職業化。
2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將在9月8日（星期五）晚上9點於高雄國家體育場進行，中華男足國家代表隊將迎戰作客的菲律賓國家代表隊。