夏日危肌／黴菌感染整頭長癬！　機車族當心悶在安全帽恐落髮

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「有健康的頭皮才能夠長出好的毛髮，有好的頭髮也才能夠保護頭皮。」曾德朋說明，人體皮膚出油的狀況依季節有所不同，出油並非壞事，油脂裡面含有幫助人體抗菌的成分，但是如果油水不平衡，過度出油就會變成菌落的養分。皮膚有許多細菌和黴菌等表皮菌，這些菌落吃掉人體所需的皮脂腺之後，三酸甘油酯僅剩游離脂肪酸，就會造成發炎反應，進而引發頭皮泛紅、發癢、脫皮、脫屑。
出現3症狀恐逐漸落髮當油水不平衡、油脂變多，加上天氣變得炎熱、常熬夜、愛吃油炸食物，就會刺激皮脂腺分泌更多油脂，容易引發二度感染。例如夏季戴安全帽，悶熱環境使皮膚容易出油，加上溼熱汗水，安全帽內部衛生堪憂，而且是各種菌最喜歡生長的環境。油脂分泌失衡不至於造成大量落髮，但若到了頭皮長期出現泛紅、毛囊炎、冒痘，就可能會逐漸落髮。
找出落髮原因對症下藥「若反覆頭皮產生毛囊炎，毛髮就可能撐不住了！」曾德朋表示，因毛囊炎或免疫疾病等因素造成的落髮，建議就醫先把疾病控制住，以預防落髮情況；後天因素則可調整健康的生活形態，例如避免熬夜、不要給自己太大的壓力、少吃過度辛辣的食物，能夠讓身體荷爾蒙穩定，另外補充鋅、鐵、維他命D等營養，都對身體與毛髮有益處。
養髮和生髮有何不同？
- 養髮
- 生髮
植髮手術挽救頂上風光一般養髮液目標是「讓細毛變粗毛、粗毛維持粗毛」，但想要讓「無毛變有毛」就只能靠植髮手術。擁有16年植髮手術經驗的曾德朋說明，植髮的概念是把自體毛髮移植到另一側去，「把這個銀行的錢，移到另外一個銀行去，分散風險。」由於整體的毛量並沒有變多，因此植髮前必須評估的重點就是年紀與剩餘多少毛髮量，及早把握植髮黃金治療期才能事半功倍。
適合進行植髮手術的族群包括雄性落髮（基因型態落髮），以及因受傷造成的疤痕，都可進行植髮或植眉。然而，植髮手術並非人人都適合，若頭皮不健康，就算植髮，毛囊可能還是存活不了，因此要先排除疾病造成的落髮因素，以及是否因使用藥物造成落髮，例如甲狀腺亢進或低下、紅斑性狼瘡等新陳代謝或免疫性疾病，建議這些患者應先從根本上先治療疾病，以免做了植髮手術仍然會落髮。
做好日常6大清潔習慣想要預防出毛囊炎與落髮，醫師建議維持健康的生活與飲食習慣，並使用正確的清潔方式：
１每天都應該洗頭，若女性吹乾長髮耗時，至少也需每2天洗1次頭。
２洗頭髮不只是洗髮絲就好，重點是「洗淨頭皮」。
３若出現頭皮屑、泛紅，建議使用具控油控菌效果的洗髮精。
４安全帽最好經常清洗或每日更換內襯。
５當夏日出油流汗，最好盡快使用紙巾擦乾，別讓汗水在頭皮上面滯留太久。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58386
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