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足球／Messi來了！已抵達邁阿密　心寒、離開歐洲聯賽原因曝光

▲球王梅西（Lionel Messi）將轉戰美國，成為球迷討論的話題。（圖／Instagram＠leomessi）
▲球王梅西（Lionel Messi）將轉戰美國，成為球迷討論的話題。（圖／Instagram＠leomessi）

實習記者練宗翰/綜合報導

阿根廷足球巨星「山羊」Lionel Messi已抵達邁阿密，參加美國足球大聯盟(MLS)邁阿密國際的加盟亮相儀式，穿上邁阿密國際主場招牌粉紅色球衣，成為「粉紅山羊」，正式開啟自己在職業生涯末年的新篇章。

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36歲的Lionel Messi在去年2022年卡達世界盃上大放異彩，帶領阿根廷奪得世界盃冠軍並獲選象徵世界盃最有價值球員的世界盃金球獎，滿足了自己的職業生涯最重要的一個冠軍。

但奪得世界盃後，Lionel Messi回到法國巴黎聖日爾門俱樂部，遭到球迷大量的噓聲，認為Lionel Messi在大巴黎的表現不符合他所擁有的噓聲，每當Lionel Messi觸球，球迷就不斷噓聲四起，這讓Lionel Messi心灰意冷，賽後直接返回更衣室，未有隨球隊致謝到場加油的球迷。

Lionel Messi與大巴黎的合約在今年6月到期，Lionel Messi對這樣對待自己的球隊沒有任何留念，拒絕續約，執意離開大巴黎，而Lionel Messi在效力巴黎兩個賽季，各項賽事上陣75場比賽貢獻了32粒進球34顆助攻，在上個賽季更是完成了進球與助攻數都超過20的成就。

雖然Lionel Messi與之前的老東家巴塞隆納傳出接近簽約，但最終由於巴塞隆納因受西班牙甲級足球聯賽財政公平政策影響，巴塞必須出售球員才能夠為Lionel Messi註冊，Lionel Messi個人也發表聲明稱，他不想要有球員會因為他的加盟而被迫離開，加上近幾年在歐洲足壇備受壓力，他已經受夠這些壓力。最終Lionel Messi選擇加盟由David Beckham所經營的美足聯邁阿密國際。

如今在今天Lionel Messi正式在邁阿密國際亮相，一同加盟亮相的還有前巴塞隊長Sergio Busquets，兩位曾經的巴塞夢三王朝主力功臣將在邁阿密國際重聚，一同征戰美職聯。

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