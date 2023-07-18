足球／Messi來了！已抵達邁阿密　心寒、離開歐洲聯賽原因曝光

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但奪得世界盃後，Lionel Messi回到法國巴黎聖日爾門俱樂部，遭到球迷大量的噓聲，認為Lionel Messi在大巴黎的表現不符合他所擁有的噓聲，每當Lionel Messi觸球，球迷就不斷噓聲四起，這讓Lionel Messi心灰意冷，賽後直接返回更衣室，未有隨球隊致謝到場加油的球迷。
Lionel Messi與大巴黎的合約在今年6月到期，Lionel Messi對這樣對待自己的球隊沒有任何留念，拒絕續約，執意離開大巴黎，而Lionel Messi在效力巴黎兩個賽季，各項賽事上陣75場比賽貢獻了32粒進球34顆助攻，在上個賽季更是完成了進球與助攻數都超過20的成就。
雖然Lionel Messi與之前的老東家巴塞隆納傳出接近簽約，但最終由於巴塞隆納因受西班牙甲級足球聯賽財政公平政策影響，巴塞必須出售球員才能夠為Lionel Messi註冊，Lionel Messi個人也發表聲明稱，他不想要有球員會因為他的加盟而被迫離開，加上近幾年在歐洲足壇備受壓力，他已經受夠這些壓力。最終Lionel Messi選擇加盟由David Beckham所經營的美足聯邁阿密國際。
如今在今天Lionel Messi正式在邁阿密國際亮相，一同加盟亮相的還有前巴塞隊長Sergio Busquets，兩位曾經的巴塞夢三王朝主力功臣將在邁阿密國際重聚，一同征戰美職聯。