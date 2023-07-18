新冠肺炎造成血栓炎症　國衛院領先全球找到解方

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血栓炎症指的是血液凝結結合炎症，在確診病逝者的驗屍檢查中發現，在各個器官中存在富含血小板的血塊和微血管病（小血管異常），在急性確診者和長新冠患者的血漿中也發現存在持續性微凝塊。
中研院基因體研究中心博士後研究員宋佩珊透過人類細胞實驗發現，新冠病毒會活化血小板，當血小板與新冠病毒、嗜中性白血球三者交錯後，會出現NETs網狀結構。
謝世良說明，當嗜中性白血球被極度活化時，會將其中的DNA物質向外釋放，變得非常的黏，和血小板形成凝塊物質，進而引發過度發炎反應，也是長新冠造成血管栓塞的主因之一。
▲感染新冠後造成急性的呼吸窘迫與血栓，與血小板過度活躍引起的「血栓炎症」有關。（圖／國衛院提供）
重組蛋白（CLEC2.Fc）有望作為治療劑研究團隊進一步對感染新冠病毒的小鼠施打了重組蛋白（CLEC2.Fc），宋佩珊表示，研究顯示可減少60~80％的栓塞，以及減少60~70％的NETs網狀結構，重複三次都得到一致的結果。
CLEC2可作為新冠病毒的新型模式識別受體，而CLEC2.Fc有望作為一種治療劑來對抗新冠病毒引起的血栓炎症，並可能降低急性後遺症(post-acute sequelae of COVID-19，PASC)的風險。
謝世良表示，「CLEC2.Fc」重組蛋白目前已申請專利，正與藥廠接洽中，預計5年內可技轉給生技產業，進行人體臨床試驗，有望應用於新冠確診者與長新冠的治療。
宋佩珊表示，目前發現新冠病毒引起血小板過度反應的類似機轉，也在登革熱、腫瘤轉移與流感病毒都有看到，目前研究團隊已在著手研究將此機轉用於流感病毒治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58557
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