想生卻生不出來！中醫師傳授「好孕」關鍵 不孕問題男女都要注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
WHO 將「不孕症」定義為男性和女性在 1 年內沒有進行避孕措施，依然無法懷孕。而不孕症是一個相當複雜的議題，不僅是女性，其實男性不孕問題也是日益嚴重。
求子之路艱辛，成功懷上竟要 6.1 年
在台灣，不孕症的盛行率 10 ∼ 15%，等於每 7 對夫妻就有 1 對不孕。中華民國生育醫學會及台灣生殖醫學會共同調查發現，台灣夫妻從備孕、診斷不孕、接受生殖治療到成功懷孕，平均得花上 6.1 年的時間，身心都備受折騰。
台中榮民總醫院婦女醫學部主任陳明哲指出，不孕家庭求助生殖醫學存在嚴重拖延現象。調查發現，不孕夫妻從備孕到診斷不孕就花了 2.9 年，超出 WHO 定義的 1 年不孕標準判定期將近 2 倍時間。
追究原因，除了社會氛圍轉變，使得工作壓力、生活習慣等有了改變，也讓晚婚晚育成為趨勢，高齡影響生育品質，以及環境中有害物質增加影響健康，都使得不孕症盛行率逐年增加，需仰賴人工生殖治療的比例也逐年提高。
對生育能力過度自信，恐拖延黃金育齡期
陳明哲表示，常見拖延生育的原因有三，一是「自然懷孕率的極度高估」，二是「對自身看不見的生殖能力的過度自信」，以及「對求助生殖醫學的優先次序的誤解」。
大家對於受孕率過度樂觀的預期心態，除了恐拖延求助生殖醫學的時間降低療程成功率，更可能因成功率的降低，必須在反覆的生殖療程循環，增加男女雙方的心理壓力，更增加情感摩擦。
陳明哲憂心的說，以 30 歲健康女性來說，每月自然懷孕率剩 20%，到了 40 歲僅剩 5%。他舉例，若是 35 歲時才經由生殖專業醫師檢測出 AMH 值低下，自然懷孕率低於 10%，這才驚覺沒有時間慢慢來，後續也將步上求子艱辛路。
不明原因難孕，可利用中醫藥幫忙
不孕症既然已成現代社會的文明病，讓許多育齡夫妻深受其擾。但造成不孕的狀況相當多，更多的是雙方身體健康無虞，卻遲遲無法順利懷孕，或是多次進行生殖治療仍無法順利懷上孩子。
中醫師周宗翰提醒，不孕的問題可能來自男方或是女方，甚至雙方都有問題，夫妻雙方若再無避孕狀況下卻遲遲未孕，可以先求助西醫進行詳細檢查，先排除生殖器官的器質性問題，在進行中醫調養。
常見不孕原因
女性
- 骨盆腔的問題：輸卵管阻塞或粘黏、骨盆腔粘黏
- 子宮的問題：子宮腫瘤、子宮畸形、子宮內膜粘黏、子宮頸狹窄或閉鎖、子宮內膜異位症
- 卵巢的問題：排卵障礙、多囊性卵巢、卵巢腫瘤、卵巢過早衰竭
- 內分泌的問題：泌乳激素過高症、雄性激素過高症、黃體激素缺乏症
- 其他問題：過敏、免疫等問題，使精子進入體內，被當成異物攻擊
- 精蟲的製造、運送、排出的障礙，如先天性異常、荷爾蒙異常、感染、精索靜脈曲張、自體免疫疾病、逆行性射精、精子過少或活動力不足等
５大不孕體質，中醫調理助好孕
中醫師洪麗涵表示，成功受孕需靠夫妻雙方共同努力，透過中醫調整體質幫助提高「中獎」機率。就中醫觀點來看，通常有 5 種體質的人較不容易受孕。
1.濕熱內蘊
若飲食不均衡，喜歡吃烤炸辣、精緻甜點、抽菸喝酒等，容易增加身體發炎反應，引發濕熱內蘊的體質。女性容易有白帶多或婦科炎症的問題，男性則易出現精囊炎、前列腺炎導致精液液化異常。
洪麗涵說，若男性常穿緊身褲、喜愛泡湯，會讓睪丸局部溫度偏高，影響造精和活力；此外，免疫性不孕（抗精子抗體陽性）也屬此類證型。免疫性不孕是夫妻任何一方對精蟲產生抗體，不過不代表不孕，需依抗體百分比高低決定。
治療上，必須先清熱祛濕，切記過早使用溫補的藥物，臨床上常用黃連解毒湯、蒲公英、茵陳等藥材。
2.痰濕
體重超標、缺乏運動，喜好生冷蔬果、精緻甜點、熱愛飲酒⋯⋯等等，都易出現痰濕體質。洪麗涵提到，根據研究顯示，男性的體脂肪越高，精蟲越不健康；女性也是，容易有卵子品質不好、無法正常排卵的情形。建議男性體脂應維持在 24% 以內、女性則為 28%。治療上，常用五苓散、三仁湯、半夏、陳皮等為主要處方。
3.氣滯血瘀
洪麗涵指出，時常久坐、缺乏運動，或曾流產、動過婦科手術者常會有此問題。女性輸卵管阻塞、子宮內膜異位症也屬於氣滯血瘀；男性則可能有輸精管阻塞、精索靜脈屈張。常以桂枝茯苓丸、柴胡疏肝湯、丹參、沒藥等幫助血化瘀、行氣。
4.肝鬱氣滯
備孕過程中身心難免承受莫大壓力，若常情緒不佳就容易引起肝鬱氣滯。女生易乳房脹痛、痛經、血塊多，基礎體溫高，高溫期不穩定；男性則容易有勃起功能障礙。治療多以疏肝解鬱為主，如加味逍遙散、甘麥大棗湯、百合、香附。
5.腎虛
腎藏精，主生殖，腎精是生長發育及各種功能活動的物質基礎，至於造成腎虛的原因，一部分為先天遺傳、一部分為生活作息混亂導致。洪麗涵指出，腎虛又分為腎陽虛和腎陰虛，兩者的身體狀況也有所不同。
腎陽虛者通常怕冷、腰膝痠軟，女性常缺乏黃體素，若要量測體溫測試排卵時會發現無高溫期、無排卵表現，也有人會月經量少、週期容易延後；而男性若腎陽虛，可能影響勃起功能或出現精子活動力低下。通常使用桂附地黃丸、巴戟天、淫羊藿等藥材進行調理，幫助溫腎補氣。
腎陰虛者形體上較消瘦、口乾燥熱，女性常容易有雌激素不足、卵巢早衰的問題；男性則以精子數少、精子型態異常表現。洪麗涵表示，常以左歸丸、五子衍宗丸、女貞子等滋陰養精的藥材調理。
中醫助孕 4 準則，歡喜迎好孕
周宗翰指出，大約有 20% 的不孕症患者在經過一系列的檢查後，仍找不出不孕的原因，稱為「無法解釋的不孕症」，即可透過中醫調整體質、改變身體環境，進而提升器官機能。他提出中醫助孕 4 準則，幫助不孕夫妻迎「好孕」。
- 「前三後五」保養原則：在月經來的前 3 天避免吃辛辣及冰冷食物，並注意腹部保暖；在月經過後 5 天加強調血、補血。如果再加上月經期間約 7 天，大約有半個月的時間都要注意飲食調補，才能養出健康子宮。
- 作息正常，晚上 11 點前入睡：中醫觀點認為，照著經絡循行的時間作息是養生的根本。深夜是膽經、肝經的運行時間，身體正在修復，因此晚上 11 點前應入睡，內分泌、女性經期才會跟著正常。
- 放鬆心情、多到戶外走動：1 週運動至少 3〜4 次，1 次 30 分鐘，採用能提升心肺功能的運動類型效果最好，運動到有流汗的程度，再視個人體能慢慢增加，可幫助全身氣血循環順暢。
- 均衡飲食：比起吃補，平日三餐均衡、適量吃多種食物更助養生，也不妨留意體質，若容易腹瀉、偏寒性體質，寒涼屬性的食物就少碰。不孕症者體質偏「陰虛」的很多，陰虛易生火氣，一吃補就火氣大，這時應退火、補陰。
諮詢專家：台中榮民總醫院婦女醫學部主任陳明哲、翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰、祥同中醫診所主治醫師洪麗涵
延伸閱讀：
總是難以懷孕？婦科中醫師建議：提高受孕機率就該這麼做
子宮肌瘤恐致不孕？中醫師建議這 2 食物少吃，用 1 藥膳養生
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 想生卻生不出來！中醫師傳授「好孕」關鍵 不孕問題男女都要注意