吃微波食物怕輻射致癌？營養師指４風險才是真正該注意！

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輻射會致癌？嫚嫚營養師表示，微波爐是使用非離子化的幅射波使食物當中的極性分子，例如水或蛋白質發生激烈的振動產生熱能，藉此達到食物加熱的效果。不過這和核電廠或是核廢料的放射能量其實大不相同，量也不同，除非使用來路不明的微波爐，否則正常使用的情況下，並不會對人體有致癌的風險，也不會影響健康。
電磁波會致癌？另外，也有人認為微波爐會發出電磁波，電磁波也有可能致癌。不過其實生活當中，幾乎所有的電器產品都會有電磁波，包括手機、電腦，相較之下比使用微波爐的距離和頻率還要更高。不過若是真的想防範，其實使用時與微波爐保持適當的距離約1-3公尺即可，單就微波爐使用，並不必太過擔心。
吃微波食物怕輻射致癌？營養師指真正該注意４風險！
雖然單就正常有品質保證的微波爐而言，並不會對人體健康造成危害，不過微波加熱不當卻也還是有可能造成健康風險。
隔夜菜：小心食物中毒嫚嫚營養師指出，像是民眾最常微波的食物就是隔夜菜，有的時候甚至是不知道隔好幾夜的隔夜菜，就很有可能孳生相當大量的細菌，雖致癌的風險沒那麼高，但卻有可能引起食物中毒，造成腹痛、腹瀉、噁心、發燒等。特別是民眾總是習慣將吃剩下的作為隔夜菜，口水、細菌風險更高。因此建議先裝隔夜菜再開飯，並避免隔太多天，建議最多一天為佳。
反覆微波：沒營養又傷身吃不完的食物，民眾也習慣微波再微波，加熱再加熱，嫚嫚營養師表示，這樣的方式其實不論是哪一種烹調方式，食物只要每經過一次加熱就會流失一次營養，並再增加細菌孳生的機會，恐怕變得既沒營養又傷身體。建議微波過的食物若沒吃完就廚餘妥善處理為佳。
微波不熟/過熟：小心細菌/致癌物微波時間也是需要注意的一點，嫚嫚營養師表示，微波時建議還是先了解該食物需微波多久，充分加熱並避免過頭。若食物沒有充分加熱，除了口感不佳外，也可能殺不死細菌；微波過頭，有得甚至出現燒焦味，則除了水分過度流失變得乾巴巴，焦化的食物長期下來也可能有致癌風險，這正如民眾常聽到「不要吃燒焦的食物」。提醒日常節儉的民眾，當微波食物出現形狀或味道異常就別再吃。
塑膠、保鮮膜：可能吃下塑化劑另外也提醒，食物保存時有使用保鮮膜等塑膠品，在微波過程中應避免，建議以玻璃器皿為佳。嫚嫚營養師表示，雖說大部分的保鮮膜多標示耐溫可達100度，但有些可能只達90度就會溶出塑化劑，為保險起見還是應避免為佳。值得注意的是，其實保鮮膜的正確使用方式，應養成「不接觸食物」的好習慣，因為保鮮膜視各牌不同，有得接觸到油脂就有可能溶出塑化劑，這點也需留意。至於其他不可避免的塑膠容器，自然還是能避免則避免。
只有蛋不可以放進微波爐裡？重點是密封！常見３種都會爆。
使用微波爐相信大家一定都知道不可放蛋或金屬製品，不過其實不只這兩種東西，嫚嫚營養師指出，就以食物而言最大個關鍵不在蛋，而是「密封的食物」。
嫚嫚營養師指出，加熱的原理是運用輻射使得水分子活躍，食物的能量、熱氣等也會膨脹，就有可能使能量累積，也就會在微波爐裡爆炸。像是完整的蛋、膜衣緊密的香腸、或是未剝殼的栗子，不過若是切半的蛋、切片的香腸、已剝殼的栗子等，就不會有此問題。
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