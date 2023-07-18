中醫「三伏貼」預防感冒、緩解過敏！兒童也適用　注意事項一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
中醫天灸療法 特定穴位敷貼中藥治病安南醫院中醫部部主任黃千甄說明，此療法記載於清朝醫師張潞所著之《張氏醫通》，為傳統醫學「內病外治」的保養方法，屬於中醫天灸療法的一種，是利用在特定節氣進行特定穴位的中藥敷貼，來治療慢性疾病，可說是中醫治療慢性呼吸系統疾病的獨特方法之一。
「三伏天」是在什麼時候？依每年農民曆上記載之節氣與干支紀日計算，從每年「夏至」後開始算起的第三個庚日、第四個庚日及「立秋」後的第一個庚日。由於今年夏至為112年6月21日，立秋為112年8月8日，故今年三伏日期便為112年7月21日、7月31日及8月10日。
這些情況都適合三伏貼 增強身體抗病力鑒於夏至過後的三伏日期間，通常是整年度天氣最熱的時候，因為日出較早、日落較晚，導致天地間的陽氣相對處於高點。而中醫一向強調人和大自然是互相呼應的，所以人們在這段期間常感到身體能量充足、活動力上升、血液循環加快、毛孔開泄，身體處於一種相對高代謝狀態，也是人體陽氣最旺盛的時候。若能在三伏日期間利用辛散溫熱中藥敷貼於穴位，可補充與激發人體的陽氣，藉由穴位及經絡走向和特性，一方面趨除寒邪，一方面提高身體抗病力。
黃千甄部主任補充，針對虛寒性體質或寒濕久留的人，三伏貼可以提振陽氣、溫通陽氣，加強驅除寒濕邪氣、增強身體抗病能力；此外，亦可緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、寒性風濕性關節痛、慢性腹瀉、遺精、遺尿等，甚至容易反覆感冒的小朋友也適合穴位敷貼。
這些人不適合使用 三伏貼後注意事項一次看黃千甄部主任進一步談穴位貼敷治療方法，不僅簡便、無毒副作用、易被小朋友接受，治療期間亦不妨礙其他藥物的正常使用。然而，要注意孕婦、兩歲以下小孩、嚴重心肺功能不足、皮膚敏感易大量起泡者、發燒和咽喉發炎者等，並不適合此法。
不過，三伏貼後應注意：敷貼當日禁食生冷、油膩及辛辣等刺激性的食物，以免影響治療的效果；若皮膚起紅腫、搔癢時，應立刻撕下藥餅，並塗擦適當之消炎藥膏。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58532
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw