台北人氣吃到飽「亞廬」宣布頂讓！熟客傻眼　老闆親曝停業計畫

最新10組LINE免費貼圖！「鯊魚醬」現身：我是誰、我在哪

▲LINE本周全新免費貼圖來了，超可愛的「啊兔、鯊魚醬」幫你說加油、謝謝、早安。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE本周全新免費貼圖來了，超可愛的「啊兔、鯊魚醬」幫你說加油、謝謝、早安。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

本周全新的LINE免費貼圖來啦！LINE雖然今（18）日在貼圖小舖只有上架1款貼圖，不過是非常討喜的「啊兔」，多達16張圖案注入滿滿活力。不怕不夠用，《NOWnews今日新聞》另外挖出2組「隱藏版」，高人氣的「鯊魚醬」套著泳圈、做日光浴，在熱到爆的夏天最應景，「想下班、很可以、熱到融化、喜翻」等文字也很實用，合計10組免費貼圖快打包。

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🟡貼圖小舖7月18日新上架

📍LINE禮物 × 啊兔（點此下載）
下載期限：2023/8/16
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▲免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 啊兔」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠（點此下載）
下載期限：2023/8/16
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▲免費貼圖「LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★鯊茶醬夏日樂悠悠」。（圖／取自LINE）
📍Tea in the Harry Winston Maze（點此下載）
下載期限：2023/8/17
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▲免費貼圖「Tea in the Harry Winston Maze」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Tea in the Harry Winston Maze」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×多多龍（點此下載）
下載期限：2023/8/8
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多多龍」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×多多龍」。（圖／取自LINE）
📌ELEMIS Taiwan 官方貼圖（點此下載）
下載期限：2023/8/3
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▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 ×狗狗小陸（點此下載）
下載期限：2023/7/28
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▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
📌Bubble2×犬夜叉（點此下載）
下載期限：2023/7/31
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▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
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▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
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▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）

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