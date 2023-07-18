腳腫如象腿甚至變黑潰瘍！　當心「髂靜脈壓迫」

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壓迫越久越嚴重 髂靜脈壓迫5種警訊髂靜脈壓迫症候群（iliac vein compression syndrome, ILVC）發生率約15-20％，大部分患者在初期無症狀或症狀輕微，經由休息或抬腿後會稍改善，但隨著壓迫時間越久，症狀會越嚴重。
黃晨祐表示，下肢靜脈回流，均須經由位在骨盆腔的左、右總髂靜脈，再匯流到下腔靜脈。因解剖構造緣故，時常在第五節腰椎（L5）處，左總髂靜脈時常被前方的右總髂動脈壓迫，靜脈血管構造和動脈不同，管壁彈性較差、管腔壓力較小，容易受到血管外的壓迫而導致變形。長期動脈壓迫下，靜脈內膜會發生增厚、內膜針刺狀結構（spur）融合導致總髂靜脈的管腔狹窄，最後造成下肢靜脈高壓的表現。
- 下肢靜脈高壓
- 靜脈曲張惡化
- 下肢腫痛行走困難
- 小腳皮膚色素沈澱、變厚變硬
- 小腿出現難以癒合的潰瘍傷口
高風險族群要當心 合併血栓恐釀危機黃晨祐提醒，此病好發於20到50歲女性，尤其是懷孕過後或服用避孕藥的族群。脊椎側彎會導致總髂靜脈被動脈壓迫的程度更明顯。另外，長期缺乏水分使血液黏稠度增加，引發血流不順、惡性腫瘤或自體免疫疾病，導致身體呈現高凝血狀態，這些都會使靜脈高壓的情況變嚴重，甚至併發深層靜脈血栓、肺動脈栓塞。
臨床上若懷疑有髂靜脈壓迫，可安排血管超音波檢查股靜脈逆流時間是否延長，以及有無併發深部靜脈栓塞；另外骨盆腔電腦斷層能判斷髂靜脈受壓迫的位置和程度，除了最常見髂動脈造成的壓迫外，骨盆腔腫瘤、脊椎病變、膀胱憩室或子宮肌瘤也會壓迫總髂靜脈，造成靜脈高壓的症狀。
- 症狀輕微者：
- 症狀嚴重或保守治療無效者：
- 嚴重合併有深層靜脈血栓：
醫師表示，髂靜脈壓迫不易察覺，若再加上平時久坐久站、搭乘長途飛機未活動、服用避孕藥或是其他慢性病使體內存在高凝血狀態，很容易併發急性深部靜脈栓塞。呼籲民眾平時應加強核心運動鍛鍊腰椎、避免久坐臥，適時地補充水分避免血液黏稠度上升；若發現有下肢不對稱腫脹、皮膚異常色素沉澱或久癒不全的傷口，宜及早就醫檢查治療，減少相關的併發症風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58536
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