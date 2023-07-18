「熟成牛排」是什麼意思？一探「熟成」的時間之旅

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認識熟成原理與方式熟成原理為屠肉在屠宰後，其肌肉生理變化會經過四個階段：
- 第一階段：動物死亡，停止血液循環及氧氣供應。
- 第二階段：屠肉中的肝醣代謝成乳酸。
- 第三階段：蛋白質變性，造成不可逆的肌肉收縮，導致屠體僵硬，進入沒彈性的死後僵直狀態。
- 第四階段：肌肉細胞產生自體消化(Autolysis)，使得依鈣酵素(Calpain)及細胞內溶菌酶(Cathepsin)活化，水溶性蛋白質即小分子寡肽及游離胺基酸增加，讓肉質變軟並增加特殊肉的香氣與風味。
熟成肉必須冷藏或冷凍保存傳統上，國外只有牛肉會進行熟成程序，但近年來低溫熟成在日本蔚為風潮，像是熟成咖啡、白米、柴魚片、豬肉等，臺灣也有越來越多的低溫熟成商品，如熟成豬肉、魚肉等。
食藥署提醒，熟成肉對微生物而言，是很好的營養來源，因此，很容易因微生物分解導致腐敗，需以冷藏或冷凍減緩微生物繁殖速率，達到保鮮並延長貯存壽命，讓您在享受美食之餘，也能安全無虞。
文章來源：藥物食品安全週報 第929期 2023/07/07
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58518
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