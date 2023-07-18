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「熟成牛排」是什麼意思？一探「熟成」的時間之旅

「熟成牛排」是什麼意思？一探「熟成」的時間之旅
「熟成牛排」是什麼意思？一探「熟成」的時間之旅

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】您是否曾在餐館菜單中，看到「熟成牛排」的品項呢？您知道「熟成」是什麼意思嗎？食藥署解釋，這是肉品在靜置的過程中，透過本身的天然酵素分解肌肉內的組織，是一段同時提升肉的嫩度(tenderness)、風味(flavor)和多汁性(juiciness)的過程。當蛋白質分解酵素將大分子分解成具風味的小分子，如：胜肽與胺基酸，經過烹煮的過程，這些香味產物就會相互產生作用，形成新的分子，進一步增添香味。

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認識熟成原理與方式

熟成原理為屠肉在屠宰後，其肌肉生理變化會經過四個階段：

  • 第一階段：動物死亡，停止血液循環及氧氣供應。
  • 第二階段：屠肉中的肝醣代謝成乳酸。
  • 第三階段：蛋白質變性，造成不可逆的肌肉收縮，導致屠體僵硬，進入沒彈性的死後僵直狀態。
  • 第四階段：肌肉細胞產生自體消化(Autolysis)，使得依鈣酵素(Calpain)及細胞內溶菌酶(Cathepsin)活化，水溶性蛋白質即小分子寡肽及游離胺基酸增加，讓肉質變軟並增加特殊肉的香氣與風味。
一般的熟成方式分為乾式熟成(Dry Aging)和濕式熟成(Wet Aging)兩種。濕式熟成是將肉置於真空包裝袋內熟成，熟成後失重小；乾式熟成則是肉無包裝，置於熟成室內熟成，熟成後水分散失多、失重大。一般來說，不同肉類的熟成時間不同，牛、羊肉約10∼14天、豬肉2∼3天、雞肉1∼2天。

熟成肉必須冷藏或冷凍保存

傳統上，國外只有牛肉會進行熟成程序，但近年來低溫熟成在日本蔚為風潮，像是熟成咖啡、白米、柴魚片、豬肉等，臺灣也有越來越多的低溫熟成商品，如熟成豬肉、魚肉等。

食藥署提醒，熟成肉對微生物而言，是很好的營養來源，因此，很容易因微生物分解導致腐敗，需以冷藏或冷凍減緩微生物繁殖速率，達到保鮮並延長貯存壽命，讓您在享受美食之餘，也能安全無虞。

文章來源：藥物食品安全週報 第929期 2023/07/07



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58518

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