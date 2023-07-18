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經耳鼻喉科內視鏡檢查，發現她的聲帶有明顯的左側聲帶萎縮併閉合不全，於是住院進行自體脂肪結合高濃度血小板血漿（PRP）的「聲帶注射喉成形微創手術」治療，術後萎縮的聲帶變得飽滿，從原本費力的發出氣音變得能夠較省力的講話，生活品質因此改善許多，目前則持續於門診追蹤。
聲帶閉合不全原因多，聲帶過度使用易導致沙啞、失聲
奇美醫院耳鼻喉部主治醫師王俞鈞表示，沙啞、燒聲是一種常見的聲音問題，造成的原因包括聲帶過度使用、感染、發炎、結節、息肉、囊腫、萎縮、麻痺、白斑或腫瘤等，這些病變都會造成聲帶閉合不全，影響發聲品質和功能。
其實，聲帶萎縮的狀況並不少見，聲帶萎縮會引起聲帶的厚度和彈性減少，以至無法有效地振動產生聲音。聲帶萎縮可能與年齡、荷爾蒙變化、吸菸、慢性發炎等因素有關。
2 種常見方法解決聲音問題，術後勤保養避免復發
王俞鈞指出，不同的聲音問題可以使用多種方式來解決，像是藥物治療或語言治療，也可使用手術（喉直達內視鏡顯微手術）或是較新穎的局部聲帶注射治療，但仍應由耳鼻喉科專科醫師診斷後給予對應治療。
喉直達內視鏡顯微手術
大部分常見的聲帶疾病是使用「喉直達內視鏡顯微手術」，在全身麻醉下進行的微創手術，利用顯微鏡將聲帶病灶暴露出來，再配合顯微鏡及影像系統放大手術視野，以顯微手術器械或雷射精準地切除病灶。
聲帶注射喉成形手術
針對聲帶萎縮治療，目前最常使用「聲帶注射喉成形手術」，手術方式是在聲帶與甲狀軟骨之間注射一種填充物，如明膠海綿、玻尿酸或自體脂肪等，使萎縮的聲帶增厚，增加聲帶的振動和閉合能力，從而改善聲音的品質和強度。在這些可吸收的填充物中，又以自體脂肪可維持較久時間，也少有排斥問題。
王俞鈞指出，新穎的聲帶注射喉成形手術是使用自體脂肪結合 PRP（高濃度血小板血漿）做微創聲帶修復，PRP 是一種含有高濃度的生長因子和細胞因子的液體，可以促進組織的修復和再生，會從自體血液中製作。PRP 不僅可以刺激聲帶的自然修復，也可以增強脂肪細胞的存活率和穩定性，延長效果持續時間。
除了聲帶萎縮，單側聲帶麻痺引起的聲帶閉合不全也可使用此種手術方式。不論是何種聲帶手術，術後都會先禁聲，且要注意聲帶的保養，避免大聲講話、唱歌或說太多話，並避免刺激性食物和抽菸。
王俞鈞也提醒，平時應保持良好的生活作息、適時地補充水分和飲食習慣，避免抽菸、喝酒、吃辛辣食物等刺激性物質，並適當地使用和保護我們的聲帶，就能減少聲音沙啞的風險。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：奇美醫院耳鼻喉部主治醫師王俞鈞
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 聲音沙啞只能用「氣音」說話！聲帶注射修復破喉嚨自體脂肪結合 PRP效果好