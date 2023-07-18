竹北廢棄屋成毒窟！起獲海洛因、安毒、大麻　毒蟲睡夢中全被逮

新竹縣竹北某社區一處廢棄屋，長期有不明人士出沒，竹北警分局接獲民眾檢舉後，懷疑有吸食毒品可能 ，遂成立專案小組展開蒐證，經多日蒐證後、日前見時機成熟，持搜索票立即展開搜索攻堅，當場逮捕主嫌等6人，並在現場起獲海洛因、安非他命、大麻、改造手槍等物，全案已移送新竹地檢署偵辦。
我是廣告 請繼續往下閱讀
就在專案小組成員長期蒐證完備，見時機成熟後，趁犯嫌不備時，持搜索票立即展開搜索拘提，另有1名通緝犯，原本想逃跑，立刻遭現場員警施以大外割壓制在地。
警方於現場拘提林姓主嫌及在場等6人到案，並於現場起獲第1級毒品海洛因，計重31.31公克、第2級毒品安非他命，計重105.41公克、第2級毒品大麻，計重22.66公克，還有吸食器4組及改造手槍1把。
警方提醒民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報。暑假期間，為淨化妨害青少年成長環境與犯罪預防宣導，竹北警分局強化青春專案及清源掃毒執行，強力掃蕩不法，加強清查轄區內可疑的高風險處所，以發掘社區潛在犯罪。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995