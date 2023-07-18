《彈射世界》聯手《賽馬娘》！限定活動7/19開跑　新角色轉蛋登場

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限定活動、新角色7月19日登場
《彈射世界》與《賽馬娘 Pretty Derby》合作登場，7月19日至8月3日同步推出「降臨討伐戰 搖曳彼端的新世界閘門」原創劇情的限定活動，蒐集「胡蘿蔔」、「胡蘿蔔漢堡排」道具，可兌換限定裝備道具；完成劇情第1話，可與活動限定角色★5「黃金船」成為夥伴。同時舉辦限定挑戰，可獲得裝備轉蛋券、導寶金骷髏及各種元素獎勵，全部挑戰成功可獲得1500個星導石。
慶祝雙方推出合作活動，官方將於7月19日贈送紀念禮物1500個星導石，並搭配限定活動推出「搖曳彼端的新世界閘門紀念登入獎勵」，在活動期間登入，每日可獲得50個星導石，最多可獲得750個。
「新角色精選轉蛋」於7月19日至8月3日更新，其中★5「特別週」、「無聲鈴鹿」機率上升中。
★5 奔馳的純真北海道女孩「特別週」
來自遙遠的世界，開朗又活潑的賽馬娘。夢想成為日本第一的賽馬娘，為此離開故鄉，轉學進了特雷森學園。有時心懷期待，有時感到挫折，但同時也以天生的堅韌意志，全心全意地朝向夢想前進。CV:和氣あず未
★5 寧靜的疾走者「無聲鈴鹿」
從遙遠的世界而來，擅長「強勢領頭」的天才賽馬娘。雖然個性文靜又自律，但她並沒有討厭其他人，只是傾心於跑步而已。是特別週的前輩，也是室友，有許多人很憧憬她的清新形象。CV:高野麻里佳
《彈射世界》7月19日至8月3日舉辦「彈射世界×賽馬娘」合作紀念社群活動，期間內留言分享合作感想，並#彈射世界賽馬娘合作，就符合參加資格，有機會獲得3000個星導石及轉蛋券。