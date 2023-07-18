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《彈射世界》聯手《賽馬娘》！限定活動7/19開跑　新角色轉蛋登場

▲《彈射世界》與《賽馬娘Pretty Derby》合作活動7月19日開跑。（圖／遊戲橘子）
▲《彈射世界》與《賽馬娘Pretty Derby》合作活動7月19日開跑。（圖／遊戲橘子）

家庭消費中心/綜合報導

人氣手遊《彈射世界》今（18）日搶先預告，明（19）日起至8月3日期間，將推出《賽馬娘 Pretty Derby》合作活動，活動期間限定舉辦「降臨討伐戰 搖曳彼端的新世界閘門」及「新角色精選轉蛋」，讓玩家們與全新角色成為夥伴！

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期間同步舉辦「搖曳彼端的新世界閘門紀念登入獎勵」及發放「合作舉辦紀念禮物」，合計最高共可獲得2250個星導石。此外，遊戲追加3大新功能：隊伍碼、複製建議編組、喜歡的隊伍編組登錄功能，讓玩家玩起來更方便。

▲《彈射世界》原創劇情的限定活動。（圖／遊戲橘子）
▲《彈射世界》原創劇情的限定活動。（圖／遊戲橘子）
《彈射世界》活動限定角色「黃金船」。（圖／遊戲橘子）
《彈射世界》活動限定角色「黃金船」。（圖／遊戲橘子）
限定活動、新角色7月19日登場
《彈射世界》與《賽馬娘 Pretty Derby》合作登場，7月19日至8月3日同步推出「降臨討伐戰 搖曳彼端的新世界閘門」原創劇情的限定活動，蒐集「胡蘿蔔」、「胡蘿蔔漢堡排」道具，可兌換限定裝備道具；完成劇情第1話，可與活動限定角色★5「黃金船」成為夥伴。同時舉辦限定挑戰，可獲得裝備轉蛋券、導寶金骷髏及各種元素獎勵，全部挑戰成功可獲得1500個星導石。

慶祝雙方推出合作活動，官方將於7月19日贈送紀念禮物1500個星導石，並搭配限定活動推出「搖曳彼端的新世界閘門紀念登入獎勵」，在活動期間登入，每日可獲得50個星導石，最多可獲得750個。

▲《彈射世界》推出紀念禮物。（圖／遊戲橘子）
▲《彈射世界》推出紀念禮物。（圖／遊戲橘子）
「新角色精選轉蛋」於7月19日至8月3日更新，其中★5「特別週」、「無聲鈴鹿」機率上升中。

★5 奔馳的純真北海道女孩「特別週」
來自遙遠的世界，開朗又活潑的賽馬娘。夢想成為日本第一的賽馬娘，為此離開故鄉，轉學進了特雷森學園。有時心懷期待，有時感到挫折，但同時也以天生的堅韌意志，全心全意地朝向夢想前進。CV:和氣あず未

▲《彈射世界》角色「特別週」。（圖／遊戲橘子）
▲《彈射世界》角色「特別週」。（圖／遊戲橘子）
★5 寧靜的疾走者「無聲鈴鹿」
從遙遠的世界而來，擅長「強勢領頭」的天才賽馬娘。雖然個性文靜又自律，但她並沒有討厭其他人，只是傾心於跑步而已。是特別週的前輩，也是室友，有許多人很憧憬她的清新形象。CV:高野麻里佳

▲《彈射世界》角色「無聲鈴鹿」。（圖／遊戲橘子）
▲《彈射世界》角色「無聲鈴鹿」。（圖／遊戲橘子）
《彈射世界》7月19日至8月3日舉辦「彈射世界×賽馬娘」合作紀念社群活動，期間內留言分享合作感想，並#彈射世界賽馬娘合作，就符合參加資格，有機會獲得3000個星導石及轉蛋券。

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