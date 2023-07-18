飯店搶吃到飽市場！晶華搬進日本「屋台料理」　台北萬豪爆吃牛排

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晶華酒店提到，日文的「屋台」就是我們所認知的小攤子，傳說在江戶時代，商人們為了解決奔波於日本各地的武士們、無法空出時間在餐廳裡好好吃頓飯的問題，便在街口等交通要道上擺起攤子，販售蕎麥麵、握壽司和天婦羅等製作方式簡單的食物。隨著時代的演變，「屋台」變成流動攤販的代名詞，除了提供上班族們晚餐與消夜的常態性「屋台」外，日本夏日祭典上也會見到販售各式美食與趣味遊戲的活動式「屋台」，「屋台料理」也成為日本餐飲文化中，非常具有特色的存在。
此次「夏日屋台美食祭」精選10大屋台人氣美食，包括大阪名物、熱氣翻騰的章魚燒與大阪燒，以豐富佐料拌炒鹹香醬汁的日式炒麵麵包，炭香十足烤魷魚、烤香魚，以現流魚獲為主角的鮭魚卵親子丼與鐵火丼，麵食區風味濃郁的咖哩烏龍湯麵與日式拿坡里義大利麵，甜品區的烤糯米糰子、蕨餅、利久饅頭，以及視覺清涼且口味多元、色彩繽紛華麗的日式刨冰等。
周一至周四活動期間餐廳同步加開8點至10點的晚晚餐時段，供餐時間至晚間9點半，免費加入晶華會APP可享「用餐買一送一」的超值特惠，無限享用上百道精緻美饌、兩人用餐僅需1,896元、相當於單人千元有找。搭配此次活動，客房也同步推出「夏日屋台美食假期」，入住豪華客房一晚並享有兩客栢麗廳午餐，每房每晚7,500元起。上述用餐及住房的賓客消費並登錄晶華會APP頁面，還有機會獲得栢麗廳平日午晚餐雙人券(價值3,476元)。栢麗廳各餐期價格從最便宜的平日下午茶980元~假日晚餐1780元。
台北萬豪酒店則是於一樓Lobby Lounge，即日起至10月13日，於平日晚間，即每週一至週五，下午5:30~晚間8:30限時供應推出「牛排對決‧肋眼菲力豪吃之夜」，每人1,399+10%元，享四件式牛排套餐，含酥炸薯條、燻肉凱薩沙拉、洋蔥湯，以及雙主餐爐烤肋眼與菲力牛排，其中爐烤肋眼、菲力牛排與酥炸薯條可無限續點，大口吃肉、實現牛排自由。活動期間加碼週週抽萬元住宿券，凡點用此套餐即可參與「牛排對決」預測活動，成功預測當週肋眼或菲力銷量冠軍，即有機會獲得台北萬豪經典客房住宿券，再享加購指定酒款買一送一、第二杯半價優惠。
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