獨／北市公務員不滿西園路公務宿舍被收回　認居住權利被剝奪

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但今年4月，洪婉臻在質詢民政部門時指出，該宿舍以每月千元以下的租金供市府員工使用，低於當地租屋行情13倍，除不合理外，也讓當地居民少了許多可用空間。因此她要求市府明年三月修繕後提早收回，規畫作為未來南萬華公共社福育樂空間設置，讓南萬華生活品質更加提升。
該名公務員認為，依照洪婉臻的說法，西園區宿舍所在的景德里沒有活動中心，但鄰近的光復橋下、西藏路附近都有活動中心，並不如洪婉臻所說完全沒有；此外，租金部分，若覺得對當地區民不合理、要調高租金其實都可以接受，但現在變成遷出後入住契約直接中止，也剝奪了他們回去住的權利。
此外，公務員也說，洪婉臻的質詢是在網路上爬影片之後才看到的，等於住在裡面的公務員第一時間並不一定知道這件事情。
北市府秘書處回應，職務宿舍是時代的產物，隨著社福措施及其他公共利益用途的需求增加，整體評估將活化西園職務宿舍等資產；去年12月啟動西園職務宿舍結構補強時，已通知借用人尋求住處；至於原借用西園職務宿舍的各機關借用人，符合宿舍管理手冊第3點第2款規定「因職期輪調、職務需要或服務偏遠地區，非留住宿舍無法執行職務」的，目前43位，也已通知他們的所屬機關，協助另覓合適地點，預為因應。
洪婉臻表示，此案是當地錦德里里長非常關注的案子，在台北市長蔣萬安舉辦的與里民座談的活動中，該里里長也提案希望能進行拆除重建，並規劃興建複合功能的綜合大樓。
對於宿舍本身，該宿舍租金4坪月租僅816元，5坪924元，與當地平均租屋價格11000相差13倍。此外，該棟宿舍也有被測出「氯離子含量超標」、「耐震係數不合格」的問題需要修繕；洪婉臻說，不會因為租金本身就要要求公務員搬出去，她也認同要照顧公務員，所以有知會相關局處要妥善安置；而北市府方面也表示已經妥善安置完畢。
她說，若公務員認為還想居住在該宿舍，其實也可以跟秘書處申請續留，因為現在後續如何改建也還未定案。
洪婉臻指出，萬華只有一座運動中心在北萬華，調閱資料更發現，南萬華東西園次分區的公共活動空間、社福設施都非常缺乏，東西園次分區12個里有7個里超過一半沒有區民活動中心；此外，南萬華的社福設施也明顯不足，南萬華老人日照的布建，東園次分區只有1家、僅可收托30人，而西園次分區竟是0家。
從公共托嬰的布建情形來看，西園次分區只有1公托4家園，東園次分區更是0公托0家園；而住宿型長照機構資源布建，萬華區的艋舺學園EOD案及龍山國中EOD案，都尚在規劃中，都顯示南萬華社福設施的嚴重缺乏。
洪婉臻表示，她本來也是提出要拆除，然而在提案之前，台北市政府已經撥了預算要修繕，所以在質詢中她也明確提出要求，在113年3月31日前，將西園路宿舍還給財政局、以利媒合民眾社福需求；後續空間規劃則請民政局統籌社會局、教育局及體育局，盤點當地需求，並請財政局優先考量公共育樂空間不足的問題，提前報廢西園宿舍利後續整體規劃。
洪婉臻最後強調，針對西園路宿舍的改建或是拆除，都是有跟在地里長、多個局處來回做了多次協調，且當地里長只是希望有個給南萬華使用的公共空間，絕對沒有圖利任何人，要說有，也是圖利南萬華的居民而已。