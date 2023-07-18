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亞洲首例活體腎臟移植已存活50年！　母傳子一顆腎臟用了115年

亞洲首例活體腎臟移植已存活50年！　母傳子一顆腎臟用了115年
亞洲首例活體腎臟移植已存活50年！　母傳子一顆腎臟用了115年

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】新竹臺大分院日前舉辦「腎臟移植後50週年」慶生記者會，恭賀新竹病友陳先生於民國62年接受活體腎臟移植後迄今，順利邁向第五十年，同時今年六月陳先生剛過81歲的生日，可謂雙喜臨門。

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亞洲首例活體腎臟移植　迄今已經五十年

新竹臺大分院副院長兼移植團隊召集人蔡孟昆教授表示，臺大醫院外科李俊仁教授是台灣腎臟移植的先行者，在1960年代到美國哈佛大學進修外科代謝及器官移植，回國後，於民國57年5月27日完成亞洲首例人體親屬活體腎臟移植手術，開啟台灣器官移植的新頁。當時的第一助手為李治學醫師。病友陳先生於民國62年7月11日接受李教授主刀完成腎臟移植手術。回顧當時陳先生(31歲) 接受母親 (65歲)的腎臟，迄今已經五十年之久，目前腎臟已經115歲，功能仍相當良好。

腎臟移植易出現排斥現象　配對評估非常重要

新竹臺大分院外科部林昊諭醫師表示，早期腎臟移植術後，最大的困難就是受贈者的免疫系統會攻擊外來的腎臟，即所謂排斥現象，造成移植腎受損失去功能。所以在移植前，組織配對評估非常重要，優先要考慮血型相容，再來是白血球抗原(human leukocyte antigen, HLA)相配；因此，血親之間進行腎臟移植是比較有利。

腎移植造福腎衰竭病人　新竹臺大分院已完成10例

腎臟移植的已是一項相當成熟的例行醫療，在慢性腎衰竭的病人醫療品質效果顯著。新竹臺大分院自民國109年7月取得衛福部腎臟移植醫院許可認證之後，移植醫療團隊迄今已經完成十例的腎臟移植手術，專業的移植技術及團隊有目共睹，未來將持續致力提供在地洗腎病友更優質的服務，並朝向醫學中心邁進，共同守護竹、苗鄉親的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58527

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