亞洲首例活體腎臟移植已存活50年！　母傳子一顆腎臟用了115年

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亞洲首例活體腎臟移植 迄今已經五十年新竹臺大分院副院長兼移植團隊召集人蔡孟昆教授表示，臺大醫院外科李俊仁教授是台灣腎臟移植的先行者，在1960年代到美國哈佛大學進修外科代謝及器官移植，回國後，於民國57年5月27日完成亞洲首例人體親屬活體腎臟移植手術，開啟台灣器官移植的新頁。當時的第一助手為李治學醫師。病友陳先生於民國62年7月11日接受李教授主刀完成腎臟移植手術。回顧當時陳先生(31歲) 接受母親 (65歲)的腎臟，迄今已經五十年之久，目前腎臟已經115歲，功能仍相當良好。
腎臟移植易出現排斥現象 配對評估非常重要新竹臺大分院外科部林昊諭醫師表示，早期腎臟移植術後，最大的困難就是受贈者的免疫系統會攻擊外來的腎臟，即所謂排斥現象，造成移植腎受損失去功能。所以在移植前，組織配對評估非常重要，優先要考慮血型相容，再來是白血球抗原(human leukocyte antigen, HLA)相配；因此，血親之間進行腎臟移植是比較有利。
腎移植造福腎衰竭病人 新竹臺大分院已完成10例腎臟移植的已是一項相當成熟的例行醫療，在慢性腎衰竭的病人醫療品質效果顯著。新竹臺大分院自民國109年7月取得衛福部腎臟移植醫院許可認證之後，移植醫療團隊迄今已經完成十例的腎臟移植手術，專業的移植技術及團隊有目共睹，未來將持續致力提供在地洗腎病友更優質的服務，並朝向醫學中心邁進，共同守護竹、苗鄉親的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58527
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