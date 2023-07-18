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無線吸塵器新戰場！伊萊克斯首款輕量「濕拖吸塵器」　免手洗拖布

▲伊萊克斯推出兼具濕拖功能且更輕巧的複合式機型極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，免手洗拖布是一大亮點。（圖／記者周淑萍攝）
▲伊萊克斯推出兼具濕拖功能且更輕巧的複合式機型極適家居700輕量無線濕拖吸塵器，免手洗拖布是一大亮點。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

手持吸塵器來到新戰場，繼月前Dyson發布首款乾濕洗地吸塵器Dyson V12s Detect Slim Submarine之後，瑞典家電品牌伊萊克斯今（18）日，也在台灣推出品牌首款濕拖吸塵器UltimateHome 700，主打1.9kg輕巧機身，具備獨家免手洗淨汙分流系統，無須弄髒雙手即可自動以清水洗淨拖布，但沒有注水功能，需要較多頻繁的清洗沾濕拖布，售價1萬6900元，即日起上市，相較於Dyson V12s的2萬7900元，伊萊克斯可說是便宜了不少。

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根據伊萊克斯的使用者調查，一般消費者在使用吸塵器，除了吸力不足、使用時間短、吸頭無搭配LED燈等常見痛點外，更有許多人期望能擁有濕拖與乾吸兼具的全方位吸塵器。其中，特別是針對拖布換水方式，希望能有免沾手且能持續以乾淨的拖布清理家中地板的解決方案。更有將近9成的使用者最在乎吸塵器的輕量設計。

▲伊萊克斯推出兼具濕拖功能且更輕巧的複合式機型極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器。（圖／周淑萍攝）
▲伊萊克斯極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器，重量不到2公斤，輕巧好使用。（圖／周淑萍攝）
針對消費者的使用痛點，伊萊克斯推出兼具濕拖功能且更輕巧的複合式機型極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器，具備輕量化設計，機身僅1.9公斤，且很大的亮點在於，有別於一般市面上需要以手清洗拖布，極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器為「免手洗淨汙分流系統」清洗方案，以LED免沾手濕拖吸頭搭配獨家淨汙分流清洗槽，獨特的內外雙槽設計，讓槽內的淨水與汙水徹底分離，可自動清洗濕拖布髒汙，並快速將多餘水分刮乾，使每次濕拖都能以潔淨拖布完成。

清潔完畢後，汙水可從清洗槽側邊排水孔集中排出，不需用手清洗。此外，同樣具備窄身滾刷吸頭：體積減少35%，並透過吸頭前置LED燈，可以照射將細微髒汙。另有Auto Mode AI自動偵測、過濾機制和一站式充電座。

▲伊萊克斯推出兼具濕拖功能且更輕巧的複合式機型極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器。（圖／周淑萍攝）
▲伊萊克斯極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器加入LED免沾手濕拖吸頭，搭配獨家淨汙分流清洗槽，淨水與汙水可徹底分離。（圖／周淑萍攝）

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