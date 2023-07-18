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登革熱外擴！台中也出現病例　高雄檢出「第二型登革熱」憂交叉感染風險

登革熱外擴！台中也出現病例　高雄檢出「第二型登革熱」憂交叉感染風險
登革熱外擴！台中也出現病例　高雄檢出「第二型登革熱」憂交叉感染風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣本土登革熱疫情持續延燒中，不僅台南疫情分布里別逐漸外擴，台中也出現本土登革熱案例，高雄更新增職場群聚感染，而且除了原先第一型登革熱外，還檢出第二型登革熱，若交叉感染重症風險可能會大幅提升，疾管署提醒民眾應特別留意。

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台南登革熱病例分布外擴　出現感染源待釐清個案

根據疾管署統計，上週（7月11日至7月17日）新增127例登革熱本土病例，個案居住地分別為台南市（95例）、雲林縣（23例）、高雄市（7例）及台中市（2例），病例分布目前仍以台南市最多。

關於台南市登革熱疫情，疾管署表示，台南東區有33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，病例仍以東區、永康區、仁德區為多，但病例分布有里別逐漸向外擴的情形，而且有感染源待釐清的個案出現。

至於雲林縣則新增古坑鄉19例、斗六市3例及臺西鄉1例，新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村週邊疫情群聚區有關，疫情也仍在持續上升中。

高雄鳳山職場群聚　檢出第二型登革熱

而高雄市登革熱病例分布分別為鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例。其中，鳳山區新增職場群聚，而且個案檢出為登革熱病毒第二型，另外阿蓮區也出現群聚疫情。

疾管署表示，雖然高雄市部分個案具台南市活動史，但仍不排除於當地感染風險或在接下來引發疫情的風險，因此仍須提高警覺。

新增台中登革熱病例　有台南、雲林活動史

除了台南、雲林、高雄外，台中市在上週也出現本土登革熱案例。疾管署表示，個案居住地分別為大里區及沙鹿區各1例，其中1例有雲林群聚區活動史，另1例則有台南市仁德區活動史，這也顯示台南、雲林疫情仍在持續發展外擴中。

疾管署提醒，近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。此外，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58575

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