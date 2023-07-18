登革熱外擴！台中也出現病例　高雄檢出「第二型登革熱」憂交叉感染風險

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台南登革熱病例分布外擴 出現感染源待釐清個案根據疾管署統計，上週（7月11日至7月17日）新增127例登革熱本土病例，個案居住地分別為台南市（95例）、雲林縣（23例）、高雄市（7例）及台中市（2例），病例分布目前仍以台南市最多。
關於台南市登革熱疫情，疾管署表示，台南東區有33例、永康區24例、仁德區22例、歸仁區6例、安南區及北區各4例、中西區及新化區各1例，病例仍以東區、永康區、仁德區為多，但病例分布有里別逐漸向外擴的情形，而且有感染源待釐清的個案出現。
至於雲林縣則新增古坑鄉19例、斗六市3例及臺西鄉1例，新增病例均與古坑鄉荷苞村及水碓村週邊疫情群聚區有關，疫情也仍在持續上升中。
高雄鳳山職場群聚 檢出第二型登革熱而高雄市登革熱病例分布分別為鳳山區及阿蓮區各2例、三民區、湖內區及左營區各1例。其中，鳳山區新增職場群聚，而且個案檢出為登革熱病毒第二型，另外阿蓮區也出現群聚疫情。
疾管署表示，雖然高雄市部分個案具台南市活動史，但仍不排除於當地感染風險或在接下來引發疫情的風險，因此仍須提高警覺。
新增台中登革熱病例 有台南、雲林活動史除了台南、雲林、高雄外，台中市在上週也出現本土登革熱案例。疾管署表示，個案居住地分別為大里區及沙鹿區各1例，其中1例有雲林群聚區活動史，另1例則有台南市仁德區活動史，這也顯示台南、雲林疫情仍在持續發展外擴中。
疾管署提醒，近期南高屏三縣市及雲林縣古坑鄉病媒蚊指數仍偏高，環境風險增加，須持續加強孳生源清除。此外，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58575
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