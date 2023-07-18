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國三生近視比例近9成！減緩近視度數「增1新選擇」　舒適、不須清洗

國三生近視比例近9成！減緩近視度數「增1新選擇」　舒適、不須清洗
國三生近視比例近9成！減緩近視度數「增1新選擇」　舒適、不須清洗

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】隨著課業和學習時間拉長、戶外活動減少，兒童罹患近視比例越來越高。根據國民健康署統計，台灣學童中，國小一年級已有19.8%的孩子患有近視；六年級的比例為70.6%，國中三年級更高達89.3%，可見近視是現代學童非常重要且須重視的健康議題。

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控制近視度數增長方式多　新型矯正產品增選擇

控制近視度數增長的方法很多，包括藥物及鏡片。最常使用的藥物是長效型散瞳劑阿托品；而鏡片則有近視控制眼鏡、硬式角膜塑型片及近視控制日拋軟式隱形眼鏡。其中，近視控制日拋軟式隱形眼鏡是近幾年新推出的矯正產品，提供學童及家長控制近視新選擇，透過特殊的周邊離焦光學設計，達到減緩近視度數增加的效果，且已通過美國FDA及台灣衛福部核可使用，據研究顯示，使用三年中近視度數增加減緩59%，眼軸長增加減緩52%。

日拋軟式隱形眼鏡　這些注意事項莫輕忽

近視控制專用日拋軟式隱形眼鏡配戴容易、舒適，不須清洗、角膜破皮感染率極低，且視線清晰，無畏光、眩光、光暈等困擾。因其為日拋軟式隱形眼鏡設計，早上起床後雙手清洗擦乾後即可配戴，配戴上後並無明顯異物感，每天戴10至15小時後即摘除隱形眼鏡丟棄；但該日拋仍有部分限制，例如摘除日拋軟式隱形眼鏡後，仍需配戴一般眼鏡才可看清，且配戴時間要足夠才可達良好的近視控制效果，若一天配戴不足10小時，或是一週配戴不足6天，控制效果就會較差。

再者，若近視度數超過650度或散光度數超過150度，則無法配戴，亞東醫院小兒眼科翁芯瑀醫師也提醒，日拋軟式隱形眼鏡透氧度較硬式隱形眼鏡低，睡覺前記得先洗手摘除，千萬不能戴著睡覺。

專業諮詢控近視　良好用眼習慣護眼睛

台灣學童近視度數加深相當快速，翁芯瑀醫師表示，兒童可諮詢小兒眼科專科醫師建議，搭配不同的控制方式，例如白天上學配戴近視控制專用日拋，回家後配戴近視控制眼鏡，搭配睡前點低濃度散瞳劑，可達到更好的控制效果，更重要的是要建立良好的用眼習慣，才能保護眼睛的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58528

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